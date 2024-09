Dans la dernière innovation sur le champ de bataille, l'Ukraine a lâché ses "drones dragons", faisant pleuvoir du métal fondu sur les bases russes.

Une collection de vidéos partagées sur les plateformes de médias sociaux, y compris Telegram, par le ministère de la Défense ukrainien, montre mercredi des drones volant à basse altitude et déversant un torrent de substance brûlante – essentiellement de l'aluminium fondu et de l'oxyde de fer – sur des positions tenues par la Russie cachées dans les lignes d'arbres.

Ce mélange combustible, connu sous le nom de thermite, brûle avec une intensité allant jusqu'à 4 000 degrés Fahrenheit (2 200 degrés Celsius). Il brûle rapidement les arbres et la végétation, offrant ainsi une couverture aux troupes russes, et pourrait même les rendre incapables ou les éliminer.

En apparence, cette substance ressemble à des flammes sortant de la bouche d'un dragon légendaire, ce qui a valu aux drones ce surnom.

Une légende sur un post de médias sociaux de la 60e brigade mécanisée d'Ukraine déclare : "Les drones de frappe sont nos instruments de vengeance, faisant pleuvoir l'enfer du ciel !"

Le post poursuit, mettant en avant la puissance destructive de ces drones, en déclarant : "Ils deviennent une menace redoutable pour l'ennemi, incinérant leurs positions avec une précision supérieure à celle des autres armes."

Le post ajoute : "Lorsque notre 'Vidar' est en action, la femme russe ne connaîtra pas la paix." Vidar est le dieu nordique de la vengeance.

Selon Nicholas Drummond, analyste en défense spécialisé dans la guerre terrestre et ancien officier de l'armée britannique, l'utilisation de drones thermiques par l'Ukraine semble être principalement destinée à avoir un impact psychologique plutôt que physique.

Drummond a expliqué : "C'est truly detestable stuff. L'utilisation d'un drone pour le livrer est plutôt ingénieux. Cependant, son impact réel sera probablement plus psychologique que physique."

Drummond a acknowledging that la capacité d'Ukraine à produire un effet thermite est limitée, ce qui en fait une capacité de niche plutôt qu'une arme courante.

Malgré sa utilisation limitée, Drummond a acknowledging la terreur que peut inspirer la thermite.

"I would not have wanted to be on the receiving end," Drummond a dit.

Armes incendiaires en conflit

La thermite peut facilement brûler presque tout, y compris le métal, offrant une protection minimale.

Elle a été inventée par un chimiste allemand dans les années 1890 et a été utilisée Initially for welding railway tracks.

Son potentiel militaire a rapidement été découvert, avec à la fois l'Allemagne et les Alliés utilisant des bombes aériennes à thermite pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour désactiver les pièces d'artillerie capturées en les faisant fondre de l'intérieur.

Un drone ukrainien est censé avoir lâché de la thermite sur des positions russes près de Kharkiv. La terreur qu'elle inspire semble être l'objectif principal des drones thermiques de l'Ukraine, selon l'analyste en défense Nicholas Drummond.

Selon Action on Armed Violence (AOAV), un groupe britannique de plaidoyer contre la guerre, l'Ukraine a Previously utilisé de la thermite larguée par des drones pour désactiver définitivement des chars russes.

La thermite est larguée "directement à travers les écoutilles, où la chaleur intense s'allume et détruit rapidement tout l'intérieur", selon un rapport de l'AOAV.

"Cette précision, combinée à la capacité du drone à contourner les défenses traditionnelles, fait des bombes à thermite un outil hautement efficace dans la guerre moderne", déclare-t-il.

La thermite n'est qu'un type d'arme incendiaire, avec d'autres comme le napalm et le phosphore blanc.

L'Office des Nations unies pour le désarmement indique que les armes incendiaires peuvent causer des dommages considérables et des dommages environnementaux.

"Les feux produits par l'arme elle-même ou allumés par elle sont difficiles à prévoir et à contenir. Par conséquent, les armes incendiaires sont souvent décrites comme des 'armes de zone' en raison de leur impact sur une large zone", indique-t-il sur son site Web.

Les États-Unis ont utilisé du napalm pour brûler de vastes parties de la capitale japonaise en cendres pendant les raids incendiaires de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Les forces américaines ont également largement utilisé le napalm au Vietnam.

L'armée américaine a également utilisé de la thermite dans des grenades, avec l'arsenal de Pine Bluff de l'armée américaine produisant ces armes de 1960 à 2014 avant de reprendre la production en 2023.

L'impact de la thermite sur les humains

Sous le droit international, la thermite n'est pas interdite pour les combats militaires, mais son utilisation sur des cibles civiles est interdite en raison des dommages graves qu'elle peut causer au corps humain.

En 2022, Human Rights Watch a déclaré dans un rapport sur les armes incendiaires telles que la thermite qu'elles étaient "notoires pour leur coût humain horrible", y compris des brûlures au quatrième ou cinquième degré.

"Elles peuvent causer des dommages aux muscles, ligaments, tendons, nerfs, vaisseaux sanguins et même aux os", a déclaré HRW.

Le traitement peut prendre des mois et nécessiter une attention constante. Si les survivants parviennent à tenir le coup, ils sont laissés avec des cicatrices physiques et psychologiques, selon HRW.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion à part entière de l'Ukraine en février 2022. L'avancée initiale de Moscou vers Kyiv a été stoppée loin de la capture de la capitale, et les deux côtés se battent depuis pour le contrôle de la plupart du même territoire.

Les forces ukrainiennes, inférieures en nombre et en armement par rapport à la Russie, ont fait preuve de ingéniosité avec de petits drones, frappant constamment les troupes et l'équipement de Moscou.

Une incursion ukrainienne en territoire russe près de Kursk en août a pris Putin au dépourvu et a renforcé la confiance de l'Ukraine dans sa capacité à l'emporter dans la guerre.

Un village en dehors de Kharkiv, en Ukraine, a été embrasé suite à une attaque présumée de drone thermite. Kyiv a accusé les forces russes d'avoir utilisé des munitions incendiaires sur des cibles civiles plus tôt dans la guerre, y compris une attaque sur un village en dehors de Kharkiv en mai 2022.

CNN's Nick Paton Walsh a visité ce village peu après une attaque russe, décrivant une scène de "maisons, champs, même l'air lui-même, brûlés".

Des officiers ukrainiens ont également accusé la Russie d'avoir utilisé des incendiaires lors d'attaques sur la ville de Bakhmut l'année dernière.

L'utilisation d'incendiaires par la Russie n'a pas encore remporté de victoire immédiate pour elle, et Drummond pense qu'elle ne sera pas un jeu changer pour l'Ukraine non plus.

"Pour que l'Ukraine puisse vraiment faire une différence, elle a besoin des effectifs pour mener une poussée significative, comme elle l'a fait à Koursk. C'est ainsi que l'on gagne," a déclaré Drummond.

Cependant, le thermite contribue également à donner aux soldats russes une raison supplémentaire d'être méfiants vis-à-vis des drones ukrainiens, a mentionné Drummond.

"Nous avons été témoins de situations où les forces russes abandonnent leurs postes en raison de multiples attaques de drones. Plus l'Ukraine pourra instiller la peur des drones, plus ses chances de réussite seront élevées," a-t-il déclaré.

"Le thermite maintient la tension."

Dans le contexte du conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, Action on Armed Violence (AOAV) a rapporté que l'Ukraine avait précédemment utilisé du thermite largué par des drones pour rendre inutilisables de manière permanente les chars russes. Cette utilisation stratégique de drones thermiques contourne les défenses traditionnelles et cause des dommages considérables aux véhicules ciblés.

De plus, le Bureau des Nations unies pour le désarmement a souligné que les armes incendiaires, y compris le thermite, peuvent causer des dommages considérables et des dommages environnementaux en raison de leur capacité à produire des feux difficiles à prévoir et à contenir, ce qui les conduit souvent à être décrits comme des "armes de zone".

