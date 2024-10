Dans la décision du tribunal, le fournisseur de munitions "Rust" a été refusé un nouveau procès, et leur condamnation initiale pour l'incident mortel de tir a été maintenue.

Gutierrez Reed a été ordonné de continuer à rester en prison pour terminer la partie restante de sa peine de 18 mois.

Cette décision a été prise environ trois ans après que la cinéaste Halyna Hutchins, âgée de 42 ans, ait été tragiquement tuée par une balle réelle tirée d'une arme deprops tenue par l'acteur Alec Baldwin sur le plateau d'un film western le 21 octobre 2021. Le réalisateur du film a également été blessé dans cet incident.

Gutierrez Reed, qui était responsable de la gestion des armes à feu sur le plateau de tournage, a été reconnue coupable d'homicide involontaire en mars.

Au cours de son procès, il a été affirmé qu'elle avait régulièrement ignoré les règles de sécurité et avait été négligente dans l'exercice de ses responsabilités, ce qui a entraîné la présence de six balles réelles sur le plateau. Cependant, son avocat a soutenu qu'elle avait été faite responsable de tous les manquements à la sécurité sur le plateau de tournage et que d'autres membres de l'équipe en étaient également responsables.

Baldwin lui-même a également été inculpé d'homicide involontaire et a plaidé non coupable.

Au cours de son procès en juillet, les procureurs l'ont accusé de violer les principes fondamentaux de la sécurité des armes à feu en pointant l'arme deprops sur Hutchins et en appuyant sur la détente, tandis que ses avocats ont blâmé l'armurier du film et le premier assistant réalisateur pour avoir permis à une balle réelle d'être chargée dans l'arme deprops de Baldwin.

Cependant, quelques jours seulement après le début de son procès, la juge Mary Marlowe Sommer a abandonné les charges et a jugé que les procureurs n'avaient pas remis les preuves nécessaires à la défense. La juge a considéré la dissimulation de preuves comme intentionnelle et délibérée, ce qui a entraîné le classement définitif de l'affaire.

Dans leur pétition de juillet, les avocats de Gutierrez Reed ont mentionné "des graves manquements de la part de l'accusation" et de multiples plaintes de "viols graves et persistants de la part de l'État" comme raisons de leur demande.

Cette histoire se poursuit et sera mise à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

