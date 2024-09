Dans la course à la nomination de chancelier, Söder renonce à la position avantageuse de Merz.

Cela fait maintenant un certain temps que l'on discute de ce sujet brûlant : qui sera le prochain candidat à la chancellerie de l'Union ? Il semble que nous ayons enfin une réponse à cette question. Selon plusieurs médias, le poste pourrait être occupé par le président de la CDU, Merz.

Le président de la CSU, Markus Söder, semble se retirer de la course à la chancellerie de l'Union, ouvrant potentiellement la voie à Merz, président de la CDU. Selon des sources proches de la situation, les deux dirigeants prévoient de proposer Merz comme candidat, sous réserve de l'approbation des comités des deux partis. Cette information a été rapportée par Reuters. Merz et Söder doivent tenir une conférence de presse conjointe à midi à Berlin.

Initialement, les deux dirigeants de parti avaient déclaré qu'ils prendraient une décision sur la 'question K' de l'Union à la fin de l'été. Avec ce dernier développement, il est largement anticipated que l'Union se présentera aux prochaines élections fédérales avec Merz en tête. Cependant, la décision finale appartient aux comités du parti.

La conférence de presse suit l'annonce du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, lundi soir, indiquant qu'il se retirait de la course à la chancellerie et exprimant son soutien à Merz. Il a déclaré qu'il serait satisfait si la CSU soutenait également "Merz en tant que candidat commun fort".

Large soutien pour Merz au sein de la CDU

Depuis, de nombreux autres politiques de la CDU ont publiquement soutenu Merz et appelé à l'union entre les partis. Le responsable parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, a appelé les partis de l'Union à présenter un front uni. "Gagner nécessite un haut niveau d'union", a déclaré le politique de la CDU à la "Rheinische Post". Le vice-président parlementaire de l'Union, Jens Spahn, a accueilli favorablement la décision de Wüst de se retirer. "La décision de Hendrik Wüst est une étape importante pour l'unité de l'Union et, par conséquent, pour la victoire électorale en 2025", a déclaré le politique de la CDU à la "Rheinische Post". Le nouveau président de l'Association chrétienne-démocrate des travailleurs (CDA), Dennis Radtke, a exprimé une opinion similaire. Il a décrit la décision de Wüst comme "un signal important". "Seul l'union et un fort esprit d'équipe permettent de gagner des élections", a déclaré le politique européen au journal.

La vice-présidente de la CDU, Karin Prien, avait précédemment laissé entendre un accord potentiel entre la CDU et la CSU concernant un candidat à la chancellerie. Sur ntv, Prien a déclaré : "Il est maintenant temps de parvenir à des résultats". Au sujet des ambitions de Söder, Prien a déclaré : "Quelqu'un voulait être nommé, mais personne n'a appelé".

Le chancelier fédéral Olaf Scholz semble se préparer à la possible candidature de Merz à la chancellerie. "Sinon, c'est comme je l'ai dit depuis longtemps, je suis d'accord avec M. Merz en tant que candidat à la chancellerie de l'Union", a déclaré Scholz.

Le Parlement européen s'intéressera sans aucun doute au choix de l'Union pour la chancellerie, compte tenu de son influence en politique européenne. Si les comités de la CDU et de la CSU donnent leur approbation, Merz pourrait devenir le candidat à la chancellerie de l'Union, comme le suggèrent plusieurs médias.

