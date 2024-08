- Dans la compétition pour le titre, Hanovre tombe aux mains de Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf occupe provisoirement la tête du classement de la 2. Bundesliga après sa victoire contre le Hannover 96. Le match entre les deux équipes en lice pour la promotion s'est soldé par une victoire 1:0 (0:0) pour Fortuna, grâce à un but de Danny Schmidt à la 59e minute, devant 35 416 spectateurs.

Suite à cette victoire, Düsseldorf compte désormais 10 points après quatre matchs. Malheureusement pour le Hannover, il s'agit de leur première défaite de la saison, leur total restant à 7 points.

Impressionnant Düsseldorf, Décevant Hannover

Düsseldorf a été indiscutablement la meilleure équipe tout au long du match, ayant plusieurs occasions de marquer en début de première mi-temps. Tim Rossmann a récupéré le ballon de Phil Neumann d'Hannover en milieu de terrain et s'est rué vers le but des 96, mais Max Christiansen a réalisé un tacle désespéré pour empêcher la passe à Schmidt qui était prêt à marquer (14'). De plus, l'ancien joueur de Werder Bremen, Dawid Kownacki, a failli marquer en envoyant un coup de tête sur la barre transversale d'un corner de Fortuna (37').

Après avoir marqué par Schmidt en deuxième mi-temps, Fortuna a eu une autre occasion d'augmenter son avance, avec un tir de loin de Nicolas Gavory qui a heurté le poteau (64'). Dans l'ensemble, Hannover a eu du mal offensivement et n'a pas réussi à égaliser.

