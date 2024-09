Dans la compétition par défaite, l'habile enchanteur de balle a laissé Wattenscheid sous le charme.

Sur plus d'une moitié de siècle dans la deuxième division allemande de football, on a vu défiler son lot de personnalités singulières, parmi lesquelles des figures notables comme Walter Frosch, Ansgar Brinkmann et Olaf Thon. Cependant, un individu se démarque particulièrement, un homme qui avait jadis rêvé de devenir un champion argentin sur la scène internationale du football et qui s'est finalement retrouvé à Wattenscheid.

Dans son livre récemment publié, "Première classe. 50 ans de deuxième division", l'auteur Hardy Grüne raconte l'histoire de ce que lui-même décrit comme un conte de fées, suivant le parcours de l'"illusionniste argentin" qui a joué pour SG Wattenscheid 09 dans ce que l'on appelle la "ligue des pavés" de la deuxième Bundesliga. Et en effet, c'est une histoireremarkable venue des "arrière-salles" du football allemand.

L'histoire commence en 1974, lorsque Carlos Babington nourrissait de grandes ambitions pour sa carrière professionnelle de football. Un an auparavant, il avait remporté le championnat argentin avec Huracán sous la direction de l'entraîneur légendaire César Menotti. Ses performances lors de la Coupe du monde en Allemagne étaient également impressionnantes.

Son plan était de poursuivre sa carrière en Europe après la Coupe du monde, Stoke City de la première division anglaise lui ayant déjà fait une offre. Cependant, ses rêves ont été brisés lorsque son grand-père n'a pas pu trouver le certificat de naissance requis.

Soudain, Inter Milan s'est intéressé au talentueux Argentin, allant même jusqu'à entamer des négociations. Cependant, Babington n'a pas pu prouver ses origines italiennes, et sans cela, Inter n'a pas pu le signer. Maintenant, le seul espoir du jeune Argentin blond de 24 ans était la Coupe du monde en Allemagne - et ses propres performances.

Le charismatique Klaus Steilmann, le patron et ambitieux président de SG Wattenscheid 09 de la ville alors indépendante de la Ruhr, était captivé par l'Argentin. Peut-être était-ce dû à sa croyance en trouver un successeur digne de son protégé, Hannes Bongartz, qui avait déménagé à Gelsenkirchen. L'acquisition de l'"Asperge Tarzan" pour environ 770 000 marks a fait sensation dans la région. Rolf Rüssmann, son futur coéquipier, a déclaré à l'époque : "Ça colle bien. Il est blond aussi, comme Nigbur, Fichtel, van den Berg, Sobieray, Scheer, Lütkebohmert, les deux Kremers et moi. À partir de fin août, les blonds cool de l'ouest gris frapperont en Bundesliga !"

Selon le compte rendu de Grüne dans son livre sur la deuxième division, "L'Argentin était censé aider Steilmann à réaliser son rêve de monter en Bundesliga. 'Nous sommes heureux que Carlos Babington nous ait finalement rejoints après de longues tractations, et nous espérons que ce prodige du football enrichira notre vie de club harmonieuse', a déclaré l'homme d'affaires de Wattenscheid lors de la présentation de la nouvelle superstar, pour laquelle il avait dû payer 200 000 dollars US."

Carlos Babington n'était pas seulement une attraction locale pour la région de Bochum, mais une véritable sensation pour toute la deuxième Bundesliga, qui débutait sa première saison. Suddenly, le champion de football argentin, joueur de l'équipe nationale et participant à la Coupe du monde se produisait sur des terrains provinciaux dans tout le pays, affrontant des équipes comme 1. FC Mülheim, Wacker 04 Berlin, SpVgg Erkenschwick, Olympia Wilhelmshaven ou HSV Barmbek-Uhlenhorst. Despite being considered a "sporting enrichment" and scoring an impressive 46 goals in 120 2nd division games, his teammates couldn't quite keep up with his level of skill.

Despite Babington's presence, Steilmann's dream of promotion to the Bundesliga remained unfulfilled, and SG Wattenscheid 09 remained "the epitome of a grey mouse in the 2nd Bundesliga North." But things didn't improve for Carlos Babington after his time in Bochum. His planned move to River Plate in Buenos Aires fell through in 1978, and despite the support of his former coach at Huracán and then national team manager, César Menotti, he missed out on the World Cup and the opportunity to win the trophy in his home country.

In the annals of the 2nd Bundesliga, Carlos Babington will always hold a special place. He was likely one of the greatest footballers this league has ever seen. The story of the Argentine magic trickster in the Cobblestone League is still fondly remembered in Wattenscheid to this day. It's just a shame it didn't have a happier ending. SG Wattenscheid 09 only managed to secure a spot in the Bundesliga in 1990, after the return of Klaus Steilmann's former protégé, Hannes Bongartz. And that's just one of the many fascinating stories from 50 years of the 2nd Bundesliga, as recounted by Hardy Grün in his entertaining book "First Class. 50 Years of 2nd Division."

Lire aussi: