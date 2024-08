- Dans la compétition entre BR Volleys et Giessen, le résultat était nul.

Les Berlin Volleys n'ont pas encore atteint leur meilleur niveau en championnat lors de leurs séances d'entraînement de pré-saison. Après une défaite 1:3 contre les Netzhoppers Königs Wusterhausen, ils n'ont pas réussi à vaincre leurs rivaux de la Bundesliga, les Grizzlys Giesen, se contentant d'un match nul 2:2 (25:20, 20:25, 25:23, 21:25) au Horst-Korber-Zentrum mercredi. Les deux équipes avaient convenu à l'avance d'un match en quatre sets.

Mais l'équipe de Berlin était privée de certains de ses membres clés pour les demi-finales du championnat de Basse-Saxe de cette saison : Johannes Tille (malade), Simon Plaskie (appelé pour les obligations de l'équipe nationale belge) et Kyle Dagostino (mariage).

Le nouveau recru Jake Hanes s'est démarqué comme leur meilleur marqueur avec 11 points, suivi de près par Daniel Malescha avec 10 points. Les deux joueurs ont joué pendant deux sets. L'entraîneur Joel Banks a veillé à ce que tous les 11 joueurs éligibles aient eu leur tour sur le terrain.

Les Berlin Volleys se rendront ensuite en Pologne vendredi et samedi pour affronter l'équipe de première division polonaise Warta Zawiercie dans deux matchs supplémentaires de présentation.

Les Berlin Volleys se rendront ensuite en Pologne vendredi et samedi pour affronter l'équipe de première division polonaise Warta Zawiercie dans deux matchs supplémentaires de présentation.

