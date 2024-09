Dans la compétition de triathlon paralympique, Max Gelhaar remporte la deuxième place.

Max Gelhaar, triathlète, décroche une médaille d'argent aux Paralympiques. Malgré sa tête dans les deux premières disciplines, un concurrent espagnol a accéléré. La Seine a encore posé des problèmes, cette fois en raison de la qualité de l'eau.

Max Gelhaar a lancé les Jeux Paralympiques de Paris avec une médaille d'argent au triathlon. Le jeune homme de 26 ans a réalisé un temps de 1:08:43 sur les 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied, terminant 38 secondes derrière le champion du monde espagnol Daniel Molina dans la catégorie PTS3. Cette performance marque un tournant pour Gelhaar, qui avait déjà remporté trois troisièmes places et une deuxième place aux championnats du monde.

"J'ai remporté l'argent, je n'ai pas manqué l'or", a commenté Gelhaar. "La course a été intense dès le départ. C'était un vrai combat dans l'eau." Il était finalement "très satisfait" du résultat final. Gelhaar, qui concourt avec une hémiplégie spastique, est sorti de l'eau en quatrième position mais a pris la tête à vélo. C'est Molina qui l'a finalement dépassé pendant la course. Le porte-drapeau champion Martin Schulz prendra le départ plus tard dans la journée (12:20), avec cinq autres triathlètes allemands concourant près du Pont Alexandre III. Schulz avait déjà remporté la seule médaille allemande à Rio et à Tokyo.

Les épreuves reportées en raison de la mauvaise qualité de l'eau

Les épreuves ont été reportées dimanche en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Des pluies torrentielles vendredi ont été suivies d'un court orage et d'une forte averse en fin de soirée samedi. La course masculine de triathlon olympique a dû être reportée en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Après les courses en eau libre, plusieurs athlètes ont signalé des nausées et même des vomissements.

Au fil des ans, le gouvernement français a alloué environ 1,4 milliard d'euros au nettoyage de la Seine. Cela a inclus la connexion de nombreux ménages au système d'égouts, qui déversaient Previously their wastewater directly into the river and its tributaries. A significant overflow basin was also constructed in Paris to prevent the sewage system from overflowing into the Seine during heavy rain.

La médaille d'argent de Gelhaar aux Paralympiques est sa meilleure performance dans une compétition majeure. Malgré les revers en matière de qualité de l'eau de la Seine, les épreuves de triathlon paralympiques ont pu se dérouler, mettant en avant la résilience des athlètes qui y participent.

Lire aussi: