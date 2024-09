Dans la compétition de Berlin, l'athlète éthiopienne Mengesha a remporté un exploit sans précédent.

Dans la 50e édition du Marathon de Berlin, l'athlète éthiopien Milkesa Mengesha a remporté la victoire. À 24 ans, Mengesha, qui avait terminé 6e aux Championnats du monde, a remporté le titre dans la course de 42,195 kilomètres, terminant en 2:03:17 heures. Le Kenyan Cybrian Kotut a suivi de près, franchissant la ligne d'arrivée cinq secondes plus tard. Haymanot Alew, également d'Éthiopie, a terminé troisième avec un écart de 14 secondes par rapport au vainqueur.

Le record du parcours de deux ans d'Eliud Kipchoge, qui l'avait établi en 2022 avec un temps mondial record de 2:01:09 heures, est resté intact. La liste des participants de cette année était moins prestigieuse, étant donné qu'elle avait eu lieu quelques semaines seulement après les Jeux olympiques de Paris. Le meilleur compétiteur allemand, Sebastian Hendel de Brunswick, a terminé à la 16e place avec un temps de 2:07:33 heures. Le recordman de l'année dernière, Amanal Petros, avait amélioré le record allemand à 2:04:58 heures.

La course jubilaire a débuté dans des conditions de course favorables, caractérisées par des températures fraîches et un ciel dégagé. Contrairement aux événements passés, un groupe de tête plus important a maintenu son rythme pendant une période plus longue. Le groupe a réussi à dépasser le demi-marathon en moins de 61 minutes, mais malheureusement, ils n'ont pas pu maintenir ce rythme pendant toute la course. Un total de 58 212 coureurs de 161 nations ont participé à la course.

D'autres coureurs du 50e Marathon de Berlin ont tenté de défier la tête de Milkesa Mengesha, mais leurs efforts ont été vains. Reconnaissant le talent et la détermination des autres athlètes, Mengesha a déclaré que la course ne consistait pas seulement à remporter sa propre victoire, mais aussi à mettre en valeur la force de la course éthiopienne.

