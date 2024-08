- Dans la célèbre robe Versace à la première du film

Blake Lively (36 ans) ramène les années 2000 sur le tapis rouge. Lors de la première du film "It Ends With Us" mardi soir (6 août) à New York, l'actrice a de nouveau attiré tous les regards dans une robe colorée pailletée à coupe asymétrique de la maison Versace.

Lively a associé la robe moulante du designer à un profond décolleté avec des talons aiguilles assortis. Ses cheveux blonds cascadaient élégamment sur son épaule.

Il y avait également du glamour avec les bijoux. Ses boucles d'oreilles Statement étincelaient de pierres scintillantes colorées. Son vernis à ongles coloré et les nombreux anneaux argentés sur ses mains attiraient l'œil.

La teinte pêche de sa robe était également reflétée dans le maquillage de Lively. Elle a opté pour des fards à paupières et du gloss à lèvres dans des tons pêche chauds.

Hommage à Britney Spears

Potins : La robe n'était pas un choix aléatoire dans sa garde-robe. Souvent, les tenues de Blake Lively ont des messages cachés. Dans ce cas, c'est un hommage à Britney Spears (42 ans), qui a porté la robe exacte lors du défilé de mode Versace à Milan en 2002. "C'est la robe de Britney", a révélé Lively à "People" magazine sur le tapis rouge. Elle pense qu'elle devrait être dans des musées célèbres comme le Smithsonian ou le Met. "Mais je la porte. Je suis si heureuse."

"It Ends with Us" au cinéma à partir du 15 août

Le nouveau film de Blake Lively "Only Once More" (titre original : "It Ends with Us"), basé sur le roman de Colleen Hoover (44 ans), sortira au cinéma le 15 août. Lively joue le rôle principal de Lily Bloom.

À la première à New York, l'actrice a été soutenue par son mari Ryan Reynolds (47 ans) et son co-star et ami proche Hugh Jackman (55 ans), qui ont récemment fait une tournée promotionnelle ensemble pour leur film "Deadpool & Wolverine".

