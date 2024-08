- Dans la capitale pakistanaise, les bus sont désormais réservés aux femmes

Uniquement destinées ou immédiatement abordées : pour les femmes en Asie du Sud-Est, les harcèlements dans les transports en commun sont un fait quotidien. Cela va changer. La capitale du Pakistan, Islamabad, va introduire des bus réservés aux femmes.

Sous le slogan "Pas de Frais & Pas de Barrière", ces bus roses visent à offrir un transport sûr aux enseignantes et élèves des villages voisins pour se rendre en ville, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Éducation à l'agence de presse allemande. Cependant, ces bus seront ouverts à toutes les passagères. Les bus commenceront à circuler mercredi prochain, avec des tarifs gratuits.

Selon le porte-parole, le coût des frais ou la peur du harcèlement dans les bus publics, surtout dans les zones rurales, dissuadaient de nombreuses filles d'aller à l'école. Alors qu'Islamabad dispose déjà de bus scolaires gratuits qui transportent uniquement des filles, ils n'atteignent généralement pas les zones en dehors de la ville. "Nous espérons que beaucoup de filles retourneront à l'école" grâce à cette initiative, a déclaré le porte-parole.

Le harcèlement dans les transports en commun est un problème préoccupant dans ce pays traditionnel d'Asie du Sud. Dans les lignes de métro des grandes villes, il existe déjà des compartiments pour femmes, mais ils sont souvent utilisés par des hommes également.

L'idée des bus roses a été mise en œuvre pour la première fois dans la métropole pakistanaise de Karachi en février. La ville a commencé avec dix bus roses, mais leur nombre devrait augmenter pour couvrir presque toute la ville à l'avenir.

"L'idée est d'offrir aux femmes et aux filles un transport sûr pour se rendre à leur travail, à l'école ou à l'université", a déclaré Fida Hussain Baladi, porte-parole de l'autorité de transport local, à l'agence de presse allemande. En plus des passagers, le personnel du bus sera également féminin, à l'exception du chauffeur de bus.

Les politiciens et les célébrités ont accueilli le projet à l'époque. L'actrice pakistanaise Iffat Omar, par exemple, l'a qualifié de "grande contribution à l'émancipation des femmes". Une étudiante de Karachi a déclaré à l'agence de presse allemande : "Des milliers de femmes doivent mettre fin à leurs études ou quitter leur travail en raison des souhaits de leur famille conservatrice, car il n'y a pas de moyens de transport sûrs." L'introduction de bus réservés aux femmes était donc une "étape encourageante".

