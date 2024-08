- Dans la bande de Gaza, de nombreux Palestiniens ont perdu la vie dans les affrontements en cours.

Au cours des attaques israéliennes dans la bande de Gaza, environ 50 personnes ont perdu la vie, selon les allégations palestiniennes. Cette information a été communiquée par l'autorité de santé de la région, sous le contrôle de Hamas, sur demande, sans distinction explicite entre les morts civils et militaires dans le conflit contre l'armée israélienne.

Plus tôt, l'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté au moins 11 civils tués. Par ailleurs, un nombre indéterminé de blessés a été signalé à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, et dans la région de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Des négociations pour un cessez-le-feu à Cairo sont en cours, avec une délégation de Hamas.

Israël est en guerre contre Hamas, une organisation terroriste, depuis plus de dix mois. Il accuse les islamistes d'utiliser les civils comme boucliers. L'armée fait état de combats intenses dans le sud, le centre et à nouveau dans le nord de la bande de Gaza.

Vendredi, l'armée a exhorté les habitants de Gaza City, au nord, à évacuer vers l'ouest, vers la mer, pour éviter les opérations militaires à venir contre les extrémistes. La ville avait auparavant été cible de roquettes par Israël. Depuis, les soldats israéliens y ont avancé, éliminant plusieurs opposants et détruisant l'infrastructure terroriste, selon le bilan de l'armée.

Au début, toutes les informations n'ont pas pu être confirmées indépendamment.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre dernier, plus de 40 000 personnes ont trouvé la mort et plus de 90 000 ont été blessées, selon l'autorité de santé contrôlée par Hamas, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants. Selon ses propres données, Israël a éliminé au moins 14 000 combattants.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par la pire tuerie de l'histoire d'Israël, avec plus de 1 200 morts, perpétrée par le Hamas islamique et d'autres groupes extrémistes le 7 octobre.

