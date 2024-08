Dans la bande-annonce de Super-Homme, le fils de Christopher Reeve se souvient de la dernière fois où il a vu son père marcher sans aide.

"Superhéros : Le destin de Christopher Reeve" explore la carrière et l'activisme de Reeve après un accident équestre en 1995 qui l'a laissé handicapé. L'acteur est décédé en 2004 à l'âge de 52 ans à la suite d'une insuffisance cardiaque,

Son fils aîné, Matthew, semble profondément touché dans la bande-annonce, alors qu'il se remémore un souvenir précieux de son père.

"Nous nous sommes dit au revoir, il m'a fait un signe d'adieu chaleureux", se souvient Matthew Reeve dans cette preview. "C'était la dernière fois que je l'ai vu debout."

Le père de Matthew était un cavalier passionné et expérimenté. Il a été projeté en avant lorsque son cheval a refusé de sauter une barre lors d'un événement en Virginie qui a entraîné sa blessure et son immobilité.

Le documentaire présente les réflexions personnelles de Reeve, ainsi que des conversations intimes avec sa femme Dana, décédée en 2006 d'un cancer du poumon, et des proches comme Susan Sarandon et Glenn Close.

"Superhéros : Le destin de Christopher Reeve" sera diffusé par Warner Bros. Pictures, une filiale de la société mère de CNN.

Le documentaire a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance en janvier et sera projeté dans des cinémas sélectionnés les 21 et 25 septembre.

