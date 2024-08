- Dans la 129e édition du Traber Derby, le co-favori Nortolanda remporte la victoire.

Jeune prodige équin, Nortolanda, guidé par Michel Rothengatter, a remporté le 129e Derby allemand de trot. Cette épreuve prestigieuse, dotée de 236 951 euros, s'est déroulée sur 1 900 mètres à l'hippodrome de Mariendorf. Avec Nortolanda en tête, Photobox et Robbin Bot, ainsi que Remember Me avec Joakim Löwgren, ont suivi de près, décrochant respectivement la deuxième et la troisième place. Le duo vainqueur a empoché une coquette somme de 110 475 euros.

Rothengatter a marqué un week-end inoubliable avec cette victoire. La veille, le Néerlandais avait déjà célébré la victoire dans le 26e Derby des pouliches, grâce à Speedrise Lady S.

La victoire de Rothengatter dans le Derby allemand de trot avec Nortolanda a ouvert des opportunités pour les amateurs de courses de chevaux de voir un remake passionnant dans les courses à venir. Après son week-end couronné de succès, Rothengatter est maintenant très attendu dans le monde des événements de courses de chevaux.

