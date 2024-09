Dans cette élection, le Parti de la liberté d'Autriche parvient à remporter le premier triomphe d'extrême droite au niveau national depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les statistiques officielles initiales ont indiqué que le Parti de la Liberté a remporté la première place avec une part des voix de 29,2 %, suivi de près par le Parti populaire autrichien du chancelier Karl Nehammer avec 26,5 %. Les sociaux-démocrates du centre gauche ont terminé à la troisième place, recueillant 21 % des voix. Le gouvernement sortant, une coalition du parti de Nehammer et des Verts écologistes, a perdu sa majorité à la chambre basse du Parlement.

Herbert Kickl, actuel chef du Parti de la Liberté et stratège de campagne expérimenté depuis 2021, aspire à devenir le nouveau leader d'Autriche. Cependant, pour atteindre cette position, il aurait besoin d'un partenaire de coalition pour obtenir une majorité parlementaire. Les partis opposés ont exprimé leur réticence à collaborer avec Kickl au gouvernement.

L'extrême droite a profité de la mécontentement concernant l'inflation élevée, le conflit en Ukraine en cours et la pandémie de COVID-19. Elle a également capitalisé sur les préoccupations liées à l'immigration.

Dans son manifeste électoral, intitulé "Forteresse Autriche", le Parti de la Liberté prône le "rapatriement des étrangers non souhaités", la promotion d'une "nation plus unie" grâce à un contrôle frontalier strict et la suspension temporaire des droits d'asile à l'aide d'une loi d'urgence.

Le Parti de la Liberté prône également la cessation des sanctions contre la Russie, critique vivement l'aide militaire occidentale à l'Ukraine et exprime son désir de se retirer de l'initiative européenne de bouclier ciel, une initiative de défense antimissile lancée par l'Allemagne. Kickl a critiqué les "élites" à Bruxelles et appelle à ce que certains pouvoirs soient rendus à l'Autriche depuis l'Union européenne.

During a televised appearance with other party leaders, Kickl stated, "We don't need to alter our stance, as we have consistently expressed our readiness to lead the government, to drive change in Austria alongside the people." He further asked opposing parties to "evaluate their own democratic convictions," implying they should "ponder the results."

Nehammer a exprimé ses regrets quant à l'incapacité de son parti à remporter la première place, mais a reconnu une amélioration par rapport aux taux de sondage précédents. Il a répété à plusieurs reprises son refus de former une coalition avec Kickl et a réaffirmé sa position après l'élection.

Plus de 6,3 millions d'individus étaient éligibles pour voter pour le nouveau Parlement d'Autriche, un membre de l'UE connu pour sa politique de neutralité militaire.

Depuis les dernières élections parlementaires d'Autriche en 2019, Kickl a orchestré un retournementremarkable pour le Parti de la Liberté. En juin, le parti est sorti vainqueur d'un vote national pour le Parlement européen pour la première fois, contribuant aux gains d'autres partis d'extrême droite en Europe.

Le leader d'extrême droite néerlandais Geert Wilders a félicité le Parti de la Liberté sur la plateforme de médias sociaux X dimanche. Alice Weidel, co-chef du parti Alternative pour l'Allemagne, a également envoyé ses félicitations.

Le Parti de la Liberté a enregistré son meilleur résultat à ce jour dans une élection parlementaire nationale dimanche, dépassant les 26,9 % qu'il avait obtenus en 1999.

En 2019, le soutien au Parti de la Liberté a chuté à 16,2 % suite à un scandale qui a entraîné la chute du gouvernement, dans lequel il était un partenaire junior. Le vice-chancelier et chef du Parti de la Liberté Heinz-Christian Strache a démissionné suite à la diffusion publique d'une vidéo enregistrée en secret dans laquelle il semblait offrir des faveurs à un soi-disant investisseur russe.

Le chef des sociaux-démocrates, un parti qui a dirigé de nombreux gouvernements autrichiens depuis la Seconde Guerre mondiale, s'est positionné comme l'opposé de Kickl, excluant toute collaboration avec l'extrême droite et qualifiant Kickl de "menace pour la démocratie".

Alors que le Parti de la Liberté a connu un retour en force, le Parti populaire de Nehammer a connu une baisse significative de sa popularité par rapport à 2019. Le soutien aux Verts, leur partenaire de coalition, a également chuté à 8 %.

During the election campaign, Nehammer presented his party as the "solid center" that would guarantee stability amid multiple crises. However, crises such as the COVID-19 pandemic, Russia's invasion of Ukraine, and resulting soaring energy prices and inflation also contributed to its loss of support. The government also garnered criticism from Austrians in 2022 for implementing a short-lived coronavirus vaccine mandate, the first in Europe.

Nevertheless, the recent flooding caused by Storm Boris that affected Austria and other countries may have slightly helped Nehammer reclaim some support as an effective crisis manager.

The People's Party serves as the far-right's only pathway into government, and now holds the key to forming any administration.

Nehammer consistently declined the possibility of joining a Kickl-led government, describing him as a "security risk" for the country, but did not completely dismiss the notion of a coalition with the Freedom Party, which would necessitate Kickl relinquishing a government role. However, this appears increasingly unlikely with the Freedom Party securing first place.

Alternatively, an alliance between the People's Party and the Social Democrats - with or without the liberal Neos, who garnered 9% of the votes - could be a possibility.

A final official result will be published later in the week after the counting of a small number of remaining postal ballots, which is expected to not significantly alter the outcome.

Approximately 300 protesters rallied outside Austria's parliament building in Vienna on Sunday evening, displaying placards with slogans including "Kickl is a Nazi."

The Freedom Party's success in Austria could potentially shift the political landscape beyond its borders, as historical election winners have often had significant influence on global affairs. As Europe's third largest economy, Austria's stance towards immigration, EU policies, and international conflicts could impact the world at large.

Moreover, the Freedom Party's stance on geopolitical issues, such as its desire to exit the European Sky Shield Initiative and its support for Russia, could have implications for foreign relations, potentially affecting the balance of power in Europe and beyond.

