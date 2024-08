- Dans cette compétition, le SC Magdebourg triomphe du VfL Gummersbach.

Handball - L'équipe de Bundesliga SC Magdeburg a commencé sa campagne par un match amical contre VfL Gummersbach, qui a terminé sixième la saison précédente. Magdeburg a remporté la victoire avec un score de 33:30 (18:14). Michael Damgaard, joueur danois, était le meilleur buteur de Magdeburg, marquant six fois.

Magdeburg a maintenu sa dominance dès le début, en alignant les nouveaux arrivants Antonia Serradilla Cuenca et le champion olympique Magnus Saugstrup au centre de la défense. Plus tard, Magnus a été remplacé par Tim Zechel. Manuel Zehnder, nouveau joueur de Magdeburg, est entré sur le terrain à la 17e minute, marquant ainsi ses débuts.

L'entraîneur Bennet Wiegert a opté pour des tactiques expérimentales, et son équipe y a bien répondu. Magdeburg avait une avance de quatre points à la mi-temps. Après la pause, SC Magdeburg a augmenté son avantage à six, mais Gummersbach a résisté, poussant constamment. Finalement, Magdeburg a célébré sa cinquième victoire en six matchs de préparation.

