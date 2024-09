Dans cette commune néerlandaise, une tradition de commémoration continue de s'épanouir, huit décennies après sa libération.

Situé sur un immense terrain de 65.5 acres dans la province la plus méridionale des Pays-Bas, près de Margraten, le seul cimetière militaire américain du pays rend hommage à près de 10 000 soldats américains qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale.

Environ 8 300 stèles, principalement des croix ou portant l'étoile de David, dominent des rangées légèrement courbées sur des pelouses bien entretenues. À l'entrée du cimetière, 1 722 noms sont gravés sur le Mur des Disparus.

Le guide touristique est Arie-Jan van Hees, un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, résident natif et ancien militaire néerlandais. Sa visite de 90 minutes aborde des faits profonds sur le conflit, y compris son impact dévastateur sur les soldats alliés et la population néerlandaise sous l'occupation nazie, en particulier la communauté juive néerlandaise. Il raconte des histoires harassantes de l'opération Market-Garden, la plus grande opération aéroportée de la guerre, qui s'est déroulée à environ 70 miles du cimetière. Il révèle également comment divers soldats honorés ici sont représentés dans des livres et des séries célèbres comme "Band of Brothers".

Cependant, la visite prend un tour profondément personnel au plot H, rang 6, tombe 4. Van Hees révèle un fait peu connu : chaque soldat a une famille locale, une personne ou une organisation comme gardien. Van Hees et sa famille ont adopté Verl E. Miller en 2005, le soldat enterré dans cette tombe.

Van Hees fournit des informations sur le service de Miller, comme son rôle de passager d'un glisseur, et sa mort ultérieure sous le feu ennemi. Il décrit Miller comme un adolescent du Ohio élevé à la campagne qui s'est porté volontaire pour le service pour remplacer son frère aîné nouvellement marié et est devenu un fervent écrivain de lettres pendant son service. Le public écoute attentivement, certains en silence, d'autres essuyant des larmes.

“Après avoir terminé ma visite, les visiteurs prennent souvent congé les yeux humides, exprimant souvent leur gratitude pour le fait que de nombreux États-Unis ignorent le nombre incalculable de morts américaines à l'étranger, mais aussi pour le programme d'adoption à Margraten”, a déclaré van Hees dans une interview récente avec CNN Voyage.

“Ils expriment leur gratitude envers le peuple néerlandais pour leur engagement à honorer les troupes américaines, souvent appelées la Génération la plus grande, reposant au cimetière américain des Pays-Bas.”

Un héritage de huit décennies

Le cimetière partage cette tradition avec d'autres tombes européennes, mais le programme d'adoption de Margraten se distingue peut-être comme étant le plus étendu et le plus durable.

Il a commencé en 1945, un an seulement après la construction du cimetière d'origine pour abriter les restes de milliers de soldats américains tués pendant les opérations dans l'est des Pays-Bas ou dans les avancées vers les territoires allemands.

Après la cessation des hostilités en Europe le 8 mai 1945, et d'ici 1947, environ 18 000 soldats américains avaient été inhumés à Margraten. Certains ont été ultérieurement rapatriés aux États-Unis. Alors que les Néerlandais cherchaient un moyen significatif d'honorer leurs libérateurs, un mouvement d'initiative est né lorsque des familles se sont portées volontaires pour devenir les gardiennes des tombes de leurs soldats adoptifs. Les dossiers liant les soldats et les familles néerlandaises ont été conservés, avec des adresses et d'autres informations importantes écrites ou tapées sur des cartes index.

“Ce qui est siremarkable dans cette entreprise entière, c'est qu'elle a été spontanément créée dans une communauté agricole modeste composée de gens ordinaires : prêtres, maires, farmers, individus de divers horizons”, a déclaré Peter Schrijvers, un expert de la Seconde Guerre mondiale dont les travaux comprennent "The Margraten Boys: How a European Village Kept America’s Liberators Alive".

“Le fait qu'ils aient établi une telle organisation presque organiquement - cherchant des machines à écrire auprès de quiconque en avait - est vraimentremarkable."

Le mouvement d'initiative a pris de l'ampleur lorsqu'une lettre du maire de Maastricht, située à huit miles de Margraten, est apparue dans le magazine LIFE en août 1945, exprimant sa gratitude envers les soldats américains. Cela a incité Mabel Feil de Demopolis, en Alabama, à demander des informations sur la tombe de son mari décédé, finalement adoptée par une famille néerlandaise. Cela a entraîné une publicité accrue et un intérêt accru pour le programme, a expliqué Schrijvers.

Depuis 2003, la Fondation pour l'adoption de tombes au cimetière américain de Margraten gère le programme. La liste d'attente a atteint 1 000 noms en 2021, ce qui a incité la fondation à cesser de nouveaux enregistrements. Actuellement, plus de 700 candidats impatients persistent, avec entre 30 et 60 tombes becoming disponibles annuellement, a déclaré le secrétaire de la fondation, Frans Roebroeks.

“Les personnes qui sont admises sur la liste d'attente sont si impatientes d'adopter une tombe qu'une fois qu'elles en obtiennent une, elles prennent toutes les mesures pour la garder dans leur famille”, a déclaré Roebroeks.

“Ils amènent leurs enfants au cimetière et s'attendent à ce qu'ils héritent de la tombe une fois qu'ils auront grandi. Cela nous fait plaisir de voir de telles familles dévouées avec de jeunes enfants visiter les installations de notre fondation. Nous pensons que l'importance de notre travail est évidente."

Aux Pays-Bas, le 12 septembre a une signification particulière, étant l'anniversaire de la libération de la première ville libérée, Mesch, située dans la province de Limbourg du Sud. Le monarque, le roi Willem-Alexander, et la reine Máxima, assisteront à l'événement inaugural à Mesch pour célébrer le 80e anniversaire de cette libération. Diverses activités commémoratives, où de nombreux vétérans américains participent, comprennent une Symphonie de la liberté organisée au cimetière depuis 2006.

Quelle que soit la journée, les gens apparaissent souvent au cimetière pour décorer les tombes ou le Mur des Disparus avec des fleurs ou des drapeaux, parfois accompagnés d'une photo du soldat tombé. Cet acte est une autre manifestation de la culture commémorative durable de la région.

Une femme nommée Schrijvers a mentionné, "Une dame m'a dit, 'Si nous les oublions, ils mourront une deuxième fois.' Et je pense que c'est un motif important pour les gens, ceux qui se souviennent encore de la guerre. Le sentiment parmi eux est : si nous arrêtons de faire cela, si nous ne convainquons pas nos descendants, les générations futures de ne pas oublier, ces soldats mourront une deuxième fois. Et cela, pour beaucoup, est trop dur à supporter."

"Engagements inébranlables"

Selon Schrijvers, la longévité et le succès du programme d'adoption peuvent être attribués à plusieurs facteurs. L'un des éléments contributifs est la façon dont la guerre a évolué pendant l'automne et l'hiver 1944.

À partir de septembre, la partie sud des Pays-Bas a été libérée par les troupes alliées - plusieurs mois avant le reste du pays - après Nearly five years of German occupation. Les troupes américaines ont entretenu des liens forts avec les communautés néerlandaises autour de Margraten pendant les opérations aériennes et terrestres majeures vers l'Allemagne voisine. Selon Schrijvers, "Les liens exceptionnellement proches entre les libérés et ceux qui les ont libérés ont été forgés pendant cette période."

Cependant, lorsque des milliers de corps de soldats ont été ramenés à Margraten pour être enterrés, un désir fort de honorer leur mémoire s'est transmis sur plusieurs générations parmi les familles néerlandaises.

"Se tenir devant la tombe d'un jeune homme avec un avenir entier devant lui, dont la vie s'est brutalement terminée est quelque chose qui resterait gravé dans leur esprit," a déclaré Schrijvers. "C'est horrifiant à considérer, et witnessing this occur numerous times – we're talking about 18,000-plus at that time – is an image never to be forgotten."

De même que certains survivants néerlandais de la guerre, le grand-père de Roebroeks connaissait le soldat dont il a choisi d'adopter la tombe.

Henry W. Wolf a servi dans le 774th Field Artillery Battalion, et le grand-père de Roebroeks a accueilli les soldats pour dormir sur sa propriété et partager des repas avec eux. Wolf, que son grand-père considérait comme son propre fils, a été tué au combat. Dévasté, le Néerlandais est immédiatement allé au cimetière pour adopter la tombe de Wolf, une responsabilité qui est maintenant assurée par la sœur de Roebroeks.

Quand Van Hees' père avait 20 ans, son village néerlandais a été attaqué par des troupes allemandes, et il a été emmené dans un camp de travail forcé. Il a été libéré, heureusement, par la 79e division d'infanterie de Lorraine, juste avant la fin de la guerre.

"Grâce à la 79e division d'infanterie de Lorraine, il a été libéré peu avant la fin de la guerre, le 8 avril 1945," a révélé Van Hees, dont le fils, Jeroen, a adopté un soldat qui avait sauvé son grand-père quand il avait 11 ans.

"L'émotion est écrasante"

Environ la moitié des adoptants de tombes ont établi un contact avec les familles de leurs soldats. Ces relations se développent en liens profonds de mutuelle appréciation, offrant aux parents américains l'opportunité de découvrir un parent manquant qu'ils n'avaient jamais eu la chance de rencontrer.

C'est le cas de Susan Brueggemeier et Cindy Landwehr, qui, avec leurs deux autres frères et sœurs, ne savaient pas grand-chose sur l'un de leurs oncles après sa mort pendant la guerre.

Puis, en septembre 2019, près de 75 ans après la mort de leur oncle, Brueggemeier a reçu un e-mail inattendu d'un cousin qui portait le nom de l'oncle. Le cousin avait découvert des informations sur le soldat grâce à la Fondation Heritage of Honor, un mémorial en ligne de plus de 38 000 soldats américains en Europe.

Brueggemeier et son mari, Bob, ont prévu de visiter les Pays-Bas dans les deux mois suivants pour une croisière fluviale qui se terminerait à Amsterdam. Van Hees et sa femme, Nicole, ont accepté d'escorter le couple à Margraten, où ils verraient la tombe de leur oncle pour la première fois parmi les rangées de croix blanches et d'étoiles de marbre.

"Cela vous coupe le souffle de penser 'Il y a autant de personnes?' et 'Il y a tant de ces cimetières?' et 'Ces étaient tous des individus jeunes avec des vies à vivre,' " a déclaré Brueggemeier. "During the pandemic, Brueggemeier and Van Hees kept in touch, sharing new insights they had uncovered about the soldier." En 2022, les Brueggemeiers sont revenus à Margraten - cette fois, accompagnés de Landwehr et de son mari, Craig - en tant qu'invités pour trois jours d'événements honorant leur oncle.

Il y avait une cérémonie qui reconnaissait Miller à titre posthume avec la prestigieuse décoration néerlandaise de l'Orange Lanyard, un honneur militaire important. Van Hees et Tim Hendriks, un autre spécialiste néerlandais de la guerre, ont soumis la demande pour cette reconnaissance. Outre la cérémonie, les participants ont également exploré les lieux où leur oncle a passé ses derniers jours.

En 2005, après la visite du président George W. Bush au cimetière, Peggy Kuijpers et son partenaire, Maurice Claessen, ont adopté leur soldat, Paul Akosevich. Cependant, ils ne possèdent que des informations limitées à son sujet, telles que son service pendant la Seconde Guerre mondiale, son État natal (la Californie) et sa date de décès (le 14 mars 1945). Une récente découverte a révélé qu'il avait joué au football au lycée, une information mentionnée dans un article du LA Times de 1942.

Ils ont publié leurs coordonnées sur la page Find A Grave d'Akosevich et partagent régulièrement leurs visites à sa tombe sur une page Facebook publique pour les adoptants. Malheureusement, ils n'ont toujours pas reçu de contact, mais ils restent optimistes qu'un jour quelqu'un les trouvera.

"Nous voulons qu'ils sachent que sa tombe est à Margraten et que nous l'avons adoptée et en prenons soin", a déclaré Claessen, tenant une photo en noir et blanc d'Akosevich sur son téléphone, tout comme un père fier le ferait. "Il n'a jamais été seul."

"L'influence du cimetière"

Tout comme le programme d'adoption et d'autres initiatives honorant les soldats, le cimetière américain de Margraten, entretenu par la Commission américaine des monuments de guerre, prospère lors de divers événements de commémoration avant le 80e anniversaire de la libération et de la fin de la guerre en 2025.

Le centre des visiteurs de 6,7 millions de dollars, inauguré en décembre 2023, présente des expositions consacrées aux campagnes militaires cruciales qui se sont déroulées dans la région, avec de vrais artefacts tels que des uniformes et une croix en bois qui ornait autrefois une tombe. Le cimetière est une expérience émotionnelle puissante pour les visiteurs américains pour la première fois, selon le directeur Jason Bordelon.

"Because World War II didn't occur on American soil, it feels distinct when you stand in this landscape and see, physically, the environment where they were, and observe the cemetery's magnitude and power," said Bordelon.

Le dernier soldat enterré dans le cimetière est Willis Utecht, un deuxième lieutenant tué le 2 octobre 1944 près du village néerlandais de Mook. Son corps n'ayant pas pu être récupéré sur le champ de bataille, il a été inscrit sur le Mur des Disparus.

En 1993, des restes humains découverts par un farmer labourant son champ ont finalement été identifiés comme étant les siens. Le 16 septembre 1994, il a été inhumé près de la hampe de 20 mètres affichant le drapeau américain.

Très vite, sa tombe a été adoptée.

