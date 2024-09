Dans cet incident, un ouvrier qui exploitait une excavatrice est décédé à la suite d'une explosion dans un parc chimique.

Initiallement, un homme dans le parc chimique de Bitterfeld-Wolfen en Saxe-Anhalt, qui devait simplement trier des métaux ferreux à l'aide d'une pelleteuse, a été confronté à un drame.

L'incident s'est produit aux alentours de 11h dans le parc chimique de Bitterfeld-Wolfen en Saxe-Anhalt. Selon le porte-parole de la police, l'opérateur de la pelleteuse a malencontreusement heurté un conteneur de gaz avec la pelle en triant des métaux ferreux, ce qui a entraîné une explosion. Cette information a également été rapportée par le "Mitteldeutsche Zeitung".

L'incident a coûté la vie à l'homme sur le coup. Son identité n'a pas encore été officiellement confirmée. Les autorités enquêtent actuellement sur les détails précis de l'accident, selon le porte-parole de la police.

Après l'incident, il a été confirmé qu'il s'était produit dans une entreprise de recyclage. L'impact du conteneur de gaz sous pression a entraîné un panache de fumée visible et une explosion bruyante. En raison de la présence de substances inflammables dans le tas de ferraille, un feu s'est également déclaré, selon le "Mitteldeutsche Zeitung". Le feu a été maîtrisé à 11h45, selon le chef des pompiers de Bitterfeld, Oliver Karbbaum. Après l'incident, une inspection approfondie a été menée pour s'assurer de la sécurité des bâtiments voisins. Aucun risque potentiel pour les résidents locaux ou les entreprises environnantes n'a été détecté.

Les pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux de l'accident pour Contains the resulting fire. Despite the flash and heat, the firefighting team managed to extinguish the flames effectively, preventing further damage.

The firefighting response was deemed crucial in minimizing potential harm, given the combustible materials present in the waste heap following the explosion.

Lire aussi: