- Dans cet incident, un opérateur de camion succombe à des blessures après avoir traversé une barrière du panneau de commande.

Un conducteur de poids-lourd a dévié de sa trajectoire sur l'autoroute A4 près de Nossen, se retrouvant grièvement blessé. Selon un représentant de la police mardi soir, l'homme a quitté sa voie à droite et a heurté un véhicule immobilisé sur la bande d'urgence en panne.

Le poids-lourd a ensuite défoncé une barrière et s'est renversé sur le côté de la route. Le conducteur a subi de graves blessures et a été transporté à l'hôpital. On soupçonne que ses problèmes de santé ont causé la perte de contrôle du véhicule, selon le représentant.

La collision entre l'échangeur de Nossen et la sortie de Wilsdruff a entraîné des dommages d'une valeur de 130 000 euros. "Tag24" avait précédemment rapporté cet événement.

L'accident du conducteur de poids-lourd sur l'autoroute A4 près de Nossen a mis en évidence l'importance d'une signalisation et d'une entretien adéquats tant dans les infrastructures de transport que de télécommunications. Pour assurer la sécurité des automobilistes et faciliter la communication efficace, les barrières endommagées et les bandes d'urgence défectueuses nécessitent une attention immédiate.

Lire aussi: