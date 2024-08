- Dans cet incident, un automobiliste a subi de graves blessures suite à un accident avec un gros camion.

Dans le district de Westerwald, une femme de 44 ans a subi de graves blessures dans un accident impliquant sa voiture et un camion. Selon les autorités, elle se dirigeait vers Ransbach-Baumbach lorsqu'elle a quitté la route à gauche près de l'entrée d'une zone industrielle, pour des raisons inconnues. Son véhicule a heurté un camion qui arrivait en sens inverse.

La voiture de la femme s'est retrouvée coincée entre une barrière et le camion. Les secours ont réussi à la libérer de son véhicule par la porte arrière passager. Après des soins médicaux sur place, elle a été transportée à l'hôpital avec des blessures graves mais non mortelles. Le conducteur de camion de 54 ans est sorti indemne. La route départementale a été bloquée pendant environ une heure en raison des opérations de secours, puis partiellement obstruée.

La voiture endommagée de la femme a été remorquée après l'accident.

