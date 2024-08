- Dans ces villes olympiques, il fait trop chaud pour un autre Jeux d'été en 2050.

Le temps a toujours été une préoccupation pour les organisateurs des Jeux olympiques. Même lors des premiers Jeux olympiques modernes de 1896 à Athènes, des vents forts et de fortes pluies ont empêché la tenue des compétitions de aviron et de voile. Les participants aux récents Jeux d'été de Paris ont également dû faire face aux éléments à plusieurs reprises. La cérémonie d'ouverture il y a deux semaines a été marquée par de fortes pluies, suivies d'une chaleur intense, avant qu'une semaine de temps estival agréable ne réjouisse les athlètes, les spectateurs et les organisateurs.

La chaleur rend les Jeux olympiques impossibles dans de nombreux endroits

Bien que Paris ait été temporairement inconfortable en raison de la pluie ou de la chaleur pour tous les participants, la ville resterait un lieu adapté pour de tels événements sportifs à l'avenir. Bien que la ville de la Seine subisse également les effets du réchauffement planétaire, il est prévu qu'elle restera en dessous du seuil de chaleur dangerous pour la santé dans les prochaines décennies, selon la chaîne de télévision américaine CNN. D'autres anciens organisateurs des Jeux olympiques s'en sortent moins bien. Dans presque la moitié d'entre eux, il pourrait faire trop chaud pour les Jeux olympiques d'été d'ici 2050 en raison du réchauffement planétaire.

"La plupart des villes du monde ne pourront pas accueillir les Jeux en été dans les décennies à venir car elles dépasseront le seuil de chaleur humide sécuritaire", déclare CNN en citant des données de l'organisation à but non lucratif Carbon Plan, qui développe des analyses climatiques accessibles au public. "L'accueil des Jeux d'été dans ces villes représenterait un risque significatif pour la santé des athlètes."

Aux États-Unis, le stress thermique est prévu pour dépasser la limite recommandée de 82,1 degrés Fahrenheit (27,8 degrés Celsius) pour annuler les événements sportifs dans presque toutes les villes de l'est d'ici 2050. Par conséquent, les Jeux olympiques de 1996 à Atlanta ne seraient plus possibles là-bas en 2050.

La chaleur extrême représente un risque sérieux pour la santé des athlètes. Elle peut entraîner la déshydratation, l'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur, qui peuvent être mortels s'ils ne sont pas traités. Les spectateurs, en particulier ceux qui viennent de climats plus frais, sont également en danger. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le stress thermique est la principale cause de décès liés à la météo et peut aggraver les maladies sous-jacentes telles que la maladie cardiaque, le diabète, la maladie mentale et l'asthme, et augmenter le risque d'accidents.

"La chaleur extrême pourrait mettre en danger la vie des athlètes"

L'évaluation du stress thermique par Carbon Plan était basée sur l'indice "Wet Bulb Globe Temperature" (WBGT), qui prend en compte la température, l'humidité, la vitesse du vent, le rayonnement solaire et d'autres facteurs et est considéré comme la référence pour évaluer l'impact de la chaleur sur le corps humain.

"Nous savons déjà que la chaleur extrême est un tueur silencieux dans la population générale, et qu'elle peut être risquée pour les athlètes même avec une préparation et une intervention antérieures", a averti l'Australien marcheur Rhydian Cowley avant les Jeux de Paris. "Je suis donc très préoccupé par le fait que la chaleur extrême pendant les compétitions pourrait mettre en danger la vie des athlètes."

L'avertissement de Cowley n'était pas un hasard : les derniers Jeux olympiques d'été de Tokyo ont été les plus chauds de l'histoire. During some competitions, the heat stress was over 31.5 degrees Celsius, far exceeding the safety limit. About one in 100 athletes in the Japanese capital suffered heat-related illnesses. However, no athletes needed to be hospitalized, in part thanks to the host's good preparation. The organizers moved the marathon and race walking events to the cooler, mountainous city of Sapporo.

Other hosts have aligned the timing of the event with the climate in the past. Sydney hosted the Games in 2000 in September and October, which is spring in the Southern Hemisphere. The 2016 Rio de Janeiro Olympics were held in August, when pleasant winter temperatures around 20 degrees Celsius prevail in the Brazilian city.

The next Olympic Summer Games will be held in 2028 in Los Angeles, where the Pacific Ocean keeps temperatures at tolerable levels. The City of Angels, like Paris before it, will host the Games for the third time. Given global warming, Tokyo or Atlanta may not reach this number. See the photo gallery above to find out which former hosts will likely not host the Olympic Summer Games again.

