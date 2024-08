Dans ces 4 villes américaines, le marché immobilier vient d'atteindre une étape incroyable

Chicago, Phoenix, Washington et Anaheim, en Californie, ont rejoint New York, Los Angeles, Atlanta et Boston parmi les villes où la valeur totale des logements dépasse 1 trillion de dollars, selon le rapport. San Diego et Seattle suivent de près, avec des valeurs totales de logements d'environ 987 milliards de dollars et 971 milliards de dollars, respectivement.

Le rapport, qui a analysé les estimations de valeur de Redfin pour plus de 95 millions de propriétés résidentielles aux États-Unis en juin 2024, a également révélé que la valeur totale des logements aux États-Unis a augmenté de 3,1 billions de dollars pour atteindre un record de 49,6 billions de dollars au cours de l'année écoulée.

«La valeur du marché immobilier américain devrait probablement franchir le seuil de 50 billions de dollars dans les 12 prochains mois, car il n'y a pas assez de logements mis en vente pour faire baisser les prix», a déclaré Chen Zhao, économiste de Redfin, dans un communiqué.

Lorsque l'offre ne suit pas la demande, les prix augmentent. C'est l'histoire du marché immobilier américain depuis des années, alors que les Américains luttent contre l'un des marchés immobiliers les plus inaccessibles d'une génération.

Les prix immobiliers ont augmenté pendant la pandémie, alors que plus de familles et de travailleurs à distance ont profité des coûts d'emprunt bas pour améliorer leurs espaces. Ensuite, la campagne d'augmentation brutale des taux d'intérêt de la Federal Reserve pour lutter contre l'inflation a fait grimper les taux hypothécaires, ajoutant considérablement aux coûts mensuels que doivent supporter les nouveaux propriétaires d'hypothèques.

Les prix immobiliers ont chuté dans une seule zone métropolitaine

Le rapport de Redfin a montré que la valeur des logements augmentait plus rapidement dans certaines villes que dans d'autres. Deux villes du New Jersey à proximité de New York - New Brunswick et Newark - ont connu la plus forte croissance annuelle de la valeur totale des logements au cours de l'année dernière, selon Redfin. Les valeurs immobilières de New Brunswick ont augmenté de 13,3 % et celles de Newark de 13,2 %. Anaheim, New Haven, Connecticut, et Charleston, Caroline du Sud, figuraient parmi les autres villes américaines qui ont connu une croissance à deux chiffres de la valeur immobilière depuis l'année dernière.

Seule une zone métropolitaine a vu sa valeur immobilière baisser, a déclaré Redfin : la valeur du marché immobilier de Cape Coral, en Floride, a diminué de 1,6 % au cours de l'année dernière. New Orleans et Austin ont également connu une croissance inférieure à 2 %.

La hausse des prix immobiliers a permis aux propriétaires existants de se sentir plus riches que jamais. Mais pour ceux qui souhaitent acheter une maison, la rapide augmentation des prix immobiliers a été décourageante. Selon un sondage de mai de Gallup, seuls 21 % des Américains pensent qu'il est un bon moment pour acheter une maison.

