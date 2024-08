- Dans certains pays, il est moins probable de perdre les prestations d'assurance-vie.

Environ un cinquième des conducteurs bénéficiant d'une assurance automobile tous risques dans le Schleswig-Holstein, notamment dans les régions comme Flensburg, Kiel et Rendsburg-Eckernförde, sont réaffectés à des catégories régionales plus coûteuses, selon l'Association allemande des assureurs (GDV). Cette évolution concerne de nombreux propriétaires de véhicules dans ces régions. En effet, les assureurs peuvent appliquer cette modification aux futures polices, même pour les contrats existants.

Les classes régionales permettent d'analyser les accidents causés par des conducteurs enregistrés dans des districts spécifiques. En général, une classe régionale plus élevée entraîne une augmentation de la prime d'assurance. D'autres facteurs, tels que le type de véhicule, l'âge du conducteur et le nombre d'années sans accident, influencent également le montant de la prime.

Selon le GDV, environ 360 000 conducteurs dans des régions comme le Nord-Frise, Lauenburg et Rendsburg-Eckernförde verront leur classe régionale d'assurance responsabilité civile augmenter. Dans le même temps, environ 170 000 conducteurs à Kiel et à Dithmarschen pourraient bénéficier d'une meilleure classification. Malheureusement, le GDV n'a pas révélé les raisons sous-jacentes de ce changement.

À Hambourg, les classes régionales d'assurance tous risques et responsabilité civile sont les plus élevées du Schleswig-Holstein. En particulier, l'assurance tous risques partielle, qui couvre les incidents tels que les dommages causés par les intempéries, est plus coûteuse dans le Schleswig-Flensburg et le Nord-Frise.

Il est intéressant de noter que la classification élevée de Hambourg n'a pas changé de manière significative. Dans la plupart des cas, les classes régionales ont des taux plus élevés dans les zones urbaines en raison de la fréquence accrue des accidents due à la circulation plus dense.

Malgré leur appartenance à une catégorie régionale plus coûteuse, de nombreux conducteurs dans le Schleswig-Flensburg et le Nord-Frise optent encore pour le maintien de l'assurance tous risques partielle. En réponse à l'augmentation des primes d'assurance, certains propriétaires de véhicules dans ces régions envisagent de changer pour des modèles de catégories d'assurance plus basses.

