Dans certaines circonstances, une relocalisation vers l'Afghanistan et la Syrie pour Baerbock pourrait être possible.

Actuellement, il est déjà prévu par la loi que les criminels et suspects ne reçoivent pas ou ne conservent pas la protection subsidiaire pour avoir commis des crimes, a précisé Baerbock. Elle a répété : "Il n'y a donc pas de place pour les tueurs et les terroristes ici." Cela inclut également les personnes qui propagent l'islamisme, remettent en question notre Constitution, notre liberté, notre mode de vie.

Cependant, Baerbock a appelé à une examen minutieux des circonstances. Prenons par exemple le suspect présumé de Solingen, il ne s'agissait pas de le déporter dans son pays d'origine, la Syrie, mais dans un pays de l'UE, la Bulgarie. "Pourquoi cela n'a pas fonctionné, cela doit être expliqué maintenant", a-t-elle insisté.

Son parti plaide pour une révision du sujet de l'expulsion des criminels, a souligné Baerbock. Ce qui est crucial pour elle, c'est d'assurer que "les individus qui commettent des crimes odieux ici soient condamnés et purgent leur peine en prison".

La politique doit également gérer le cas des personnes qui perdent leur statut protégé et qui ont purgé leur peine dans ces pays, a ajouté Baerbock, en mentionnant l'Afghanistan et la Syrie comme exemples. Cependant, il est injuste de remettre en question le statut protégé des réfugiés en général, y compris les "écoliers", car nous ne pouvons pas cibler "les meurtriers", a-t-elle argumenté contre les appels à l'expulsion généralisée.

Elle est d'accord pour examiner des lois sur les armes plus strictes et accorder plus de pouvoirs aux forces de sécurité pour accéder aux informations sur les projets d'attaque potentiels sur les réseaux sociaux. "Personne n'a besoin de couteaux ou d'armes blanches non adaptées à la maison", a-t-elle déclaré.

Par le passé, le FDP s'est principalement opposé aux lois sur les armes plus strictes. Cependant, le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) soutient les expulsions, même vers la Syrie. "Je crois en l'expulsion des individus vers la Syrie", a-t-il déclaré sur ARD-"Morning Magazine". Une solution pour l'Afghanistan est également nécessaire.

Buschmann a critiqué l'application incohérente de l'expulsion du suspect présumé de Solingen en Bulgarie. Le ministre de la Justice a également appelé à une position plus ferme contre la propagande islamique sur Internet. "Je crois que les influenceurs radicaux qui travaillent depuis l'Allemagne doivent être expulsés plus rapidement", a-t-il déclaré à ARD. Il croit que "tout ce qui favorise la radicalisation en ligne doit également être combattu".

Lire aussi: