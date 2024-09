Dans ce scénario, les cybercriminels iraniens ont intentionnellement suscité la controverse dans le processus électoral américain.

En pleine campagne électorale tendue aux États-Unis, démocrates et républicains sont à couteaux tirés. Malgré tout, l'Iran serait en train d'attiser encore plus le conflit. Des hackers auraient piraté le système de l'équipe de Trump et envoyé les données volées au camp de Biden pendant l'été. Ce n'est pas la seule tentative d'interférence dans les élections américaines, affirment des sources.

Les agences de renseignement et le FBI ont révélé de nouveaux détails sur le piratage iranien dans les communications internes de l'équipe de campagne du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, rendu public en août. Selon leur déclaration, des hackers iraniens ont envoyé les informations volées à des individus liés à la campagne du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden à la fin juin et au début juillet.

L'objectif de telles actions est de semer le chaos, miner la confiance dans le processus électoral et influencer les résultats des élections américaines, selon une déclaration conjointe du FBI, de l'ODNI (Office of the National Intelligence) et de la Cisa (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency). Il n'y a pas eu de preuve que les destinataires ont réagi ou agi en fonction des informations volées transmises. Les hackers iraniens ont continué à envoyer des matériaux non publics de l'équipe de Trump aux médias américains.

Les agences ont mis en garde contre le fait que des "acteurs étrangers" intensifiaient leurs efforts pour influencer les élections avant l'élection présidentielle du 5 novembre. "Notamment, la Russie, l'Iran et la Chine cherchent à élargir les divisions sociales aux États-Unis et considèrent les élections comme des points faibles potentiels." Une telle influence représente une menace immédiate pour les États-Unis et ne sera pas tolérée.

Fausse nouvelle sur un accident de Harris

Microsoft aurait révélé une campagne de désinformation russe ciblant le candidat à la présidentielle américaine Kamala Harris. La société américaine de logiciels a signalé une vidéo trompeuse qui accusait faussement Harris d'avoir causé un accident de voiture en 2011 qui a blessé une fille de 13 ans et s'est enfuie ensuite. Cette vidéo aurait été créée par un groupe russe connu sous le nom de Storm-1516, une sorte d'usine à trolls pour les manipulations en ligne liées au Kremlin.

Storm-1516 est connu des experts pour produire des vidéos trompeuses mettant en scène des acteurs se faisant passer pour des lanceurs d'alerte ou des journalistes diffusant des faussetés sensationnelles. Dans le cas de l'accident supposé, le groupe aurait payé une actrice pour jouer la victime, prétendant faussement être paralysée depuis l'accident. De plus, un site Web factice pour une chaîne d'information inexistante appelée "KBSF-TV" a été créé. L'histoire fabriquée a été diffusée sur ce site et a également circulé sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Au total, la vidéo aurait été cliquée plus de 2,7 millions de fois.

