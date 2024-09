- Dans ce scénario, l'entraîneur Tiffert doit se rendre au quarterback Chemnitz.

Précédemment impliqué dans la Bundesliga, Christian Tiffert a été renvoyé de son poste de manager du club de Regionalliga Chemnitzer FC. Le club a annoncé cela aujourd'hui. Chemnitzer FC avait commencé la saison avec l'ambition de monter en 3e Liga. Malheureusement, après six matchs et une seule victoire, ils se retrouvent dans une situation précaire, troisième avant-dernier. L'ancien joueur de la RB League, Niklas Hoheneder, prendra temporairement la relève.

Selon le directeur sportif Chris Löwe, "Nous sommes actuellement loin de nos objectifs et avons besoin d'un coup de pouce immédiat pour revitaliser rapidement la dynamique de l'équipe et l'efficacité individuelle des joueurs." Il a exprimé ses regrets concernant la séparation avec Tiffert, qui a guidé le club avec bravoure pendant les deux dernières années et demie.

Initialement, l'assistant de Tiffert, Niklas Hoheneder, prendra les rênes de l'équipe. La recherche d'un nouvel entraîneur principal est en cours. Selon le club, le nouvel entraîneur est censé prendre la tête pour le prochain match à domicile de la Regionalliga contre Chemie Leipzig le 10 septembre.

Malgré les difficultés actuelles, Chemnitzer FC reste optimiste quant à l'amélioration de sa position en liga régionale. Avec leur objectif de monter en 3e Liga toujours intact, ils cherchent activement un nouvel entraîneur principal pour remplacer Tiffert.

