- Dans ce scénario, la figure originale soumet les lions à des expériences similaires à l'inconfort menstruel humain.

Depuis une décennie, pionniers et innovateurs se battent pour l'opportunité d'une vie sur VOX. Justement à temps pour la saison anniversaire de "La tanière du lion" (les lundis à 20h15 sur VOX ou RTL+), Judith Williams (52 ans) rejoint à nouveau l'équipe des investisseurs. La tanière du lion s'apprête à Witnesser un pitch extraordinaire. Un entrepreneur attache des électrodes sur les ventres des lions mâles et conclue l'affaire. Les lions sont également électrisés par un accord remarquable. Un journaliste renommé, cependant, les échauffe.

La bataille de "Nayca" pour le soulagement des douleurs menstruelles

Fondatrice Carina Heidi Hader (35 ans), spécialisée en ingénierie aéronautique à Munich, crée "Nayca", une serviette hygiénique pliable avec un système de chauffage breveté, visant à "soulager la vie de millions de femmes" en atténuant les douleurs liées aux règles. D'abord, les lions masculins doivent ressentir les douleurs menstruelles. Carina attache rapidement des simulateurs de douleurs menstruelles à Carsten Maschmeyer (65 ans) et Tillman Schulz (34 ans) - et touche une corde sensible. Judith Williams, Carsten Maschmeyer et Janna Ensthaler (41 ans) sautent sur l'occasion pour conclure l'affaire. "Vous l'avez ici !" Judith Williams propose 250 000 euros pour 20% des parts de l'entreprise. Carsten Maschmeyer répond par "Vous pouvez sentir une offre plus forte arriver bientôt". Judith le ressent comme "un coup de pied aux fesses". Après avoir consulté son père et partenaire commercial Bruno, Carina accepte l'offre de Maschmeyer et Ennsthaler, les lions de rêve.

Un accord record pour "topfi"

L'amour au premier regard a rapproché Annette (52 ans) et Tomasz Makowski (50 ans). Ils cherchent à recréer la même magie avec leur produit dans "La tanière du lion". En une minute de présentation, le couple présente leur support de couvercle de casserole "topfi". Simplement fixé au bord de la casserole ou de la poêle, il sert de repos pour le couvercle pendant la cuisson. Les inventeurs s'attendent à un million de demandes pour les "topfis". Ils demandent 100 000 euros pour 20% de leur entreprise. Y aura-t-il également un accord record ? Ralf Dümmel (57 ans) retourne rapidement la situation et interviewe le couple. Il déclare avec confiance "Je suis le lion parfait en ce qui concerne le sujet des casseroles et des poêles. Je vous paie 100 000 euros et je veux 25%. Dites simplement 'oui'". Et en effet, ils le font. En quelques minutes après être entrés dans la tanière, l'affaire avec Ralf est conclue et "topfi" a un couvercle parfait.

"Ratzfatz" pour une vie de famille sans stress

Luisa Schubert (36 ans), Sarina Morawiak (35 ans) et Maraike Höhne (34 ans) de Berlin cherchent à introduire plus de détente dans la vie de famille allemande avec leurs plats prêts à l'emploi biologiques pour enfants. Leur offre est de 100 000 euros pour 10% des parts de l'entreprise dans leur marque "ratzfatz". Les jeunes clients adorent la gamme "ratzfatz", mais y aura-t-il un accord "ratzfatz" ? Triple mère Janna Ennsthaler refuse d'investir seule. Carsten Maschmeyer intervient et offre 100 000 euros pour 20% de l'entreprise, en tandem avec Janna. Après une conversation secrète, les fondateurs préfèrent les lions, Janna et Tillman, forment deux équipes séparées - causant un conflit. Finalement, ils choisissent de travailler avec Nils Glagau (48 ans) et Tillman Schultz pour le succès commercial de "ratzfatz".

Evelin pourrait-elle enrayer la révolution de la cravate ?

La cravate traditionnelle avec un costume devient obsolète dans la vie professionnelle. Son successeur devrait être VUP, l'accessoire de style unisexe développé par la styliste Evelin Stefano (52 ans) du lac de Zurich. VUP signifie "Very Unique People". Passionnée et unique, Evelin présente son invention aux lions. Son VUP internationalement protégé peut fonctionner comme une alternative à la cravate, un foulard, un carré de poche, un remplacement de ceinture, un bandeau pour les cheveux ou un foulard. Evelin pourrait-elle inspirer la révolution de la cravate avec les lions ? Quel lion est prêt à soutenir Evelin avec 150 000 euros pour 12% de ses parts d'entreprise ? Les lions embrassent l'approche rafraîchissante d'Evelin, mais pas tout à fait convaincus par le pouvoir révolutionnaire du produit. Finalement, même Judith Williams, la force d'énergie au sein de la tanière du lion, se retire. Avec des applaudissements des lions, mais sans accord, Evelin doit retourner en Suisse.

Ce regard émeut tout le monde. L'avocat Marc Ellerbrock (54 ans), originaire de Markdorf, souhaite redonner des chances aux joueurs avec son projet "Zockerhelden". En récupérant les pertes de jeu sur des plateformes en ligne suspectes, datant jusqu'à une décennie, il opère sans risque. Il reçoit le soutien du légendaire commentateur de football Werner Hansch (85 ans). Autrefois figure incontournable des stades de football, gagnant grassement sa vie, il est devenu l'un des environ 4,6 millions de joueurs addicts en Allemagne. La voix cassée, il raconte sa chute après sa retraite : avoir perdu 600 000 euros et sa maison, ainsi que ses amis et son profond attachement. "La retraite m'a laissé sans but. C'est ainsi que ma descente dans la dépendance au jeu a commencé." La stratégie de "Zockerhelden" consiste en de nombreux paris sportifs en ligne non autorisés jusqu'en 2020, et des paris en ligne et de poker jusqu'en 2022. Ces offres étaient illégales en Allemagne. Les lionnes frissonnent visiblement. Judith Williams, présente depuis la première saison, déclare : "C'était de loin le moment le plus émouvant pour moi." Carsten Maschmeyer réfléchit à son passé et offre son aide au duo en proposant 125 000 euros pour une participation de 15 % dans "Zockerhelden". Dagmar Wöhrl (70 ans) succombe à son pitch, devenant sa co-lionne. Hansch reflechit sur son deal : "Cela comble maintenant le vide de but que je ressentais à l'époque."

Dans le pitch émotionnel pour "Zockerhelden", l'avocat Marc Ellerbrock partage sa propre lutte contre la dépendance au jeu, qui a commencé par un sentiment de purposelessness à la retraite. Cette histoire déchirante émeut les lions, en particulier Judith Williams, qui la trouve être le moment le plus émouvant qu'elle ait connu depuis la première saison.

Alors que les lions réfléchissent à la manière de soutenir cette cause, Carsten Maschmeyer réfléchit à son propre passé et offre son aide, proposant 125 000 euros pour une participation de 15 % dans "Zockerhelden". Sa compassion et sa compréhension de la question résonnent avec les autres lions, et Dagmar Wöhrl devient également une co-lionne dans cette entreprise.

Lire aussi: