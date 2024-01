Dans ce pays, une compagnie ferroviaire publique a demandé aux femmes de ne pas se maquiller dans les trains. Voici comment elles ont réagi

Hong Kong (CNN) -- Une vidéo promotionnelle d'une compagnie ferroviaire publique chinoise demandant aux femmes de ne pas se maquiller pendant les trajets en train a suscité de vives réactions et un débat sur le sexisme.

Samedi, le clip de China Railway a été le plus recherché, le plus lu et le plus débattu sur Weibo, la plateforme de médias sociaux chinoise de type Twitter, deux mois après sa publication initiale.

La colère suscitée par ce message s'inscrit dans le cadre d'un mouvement féministe plus large appelant à une plus grande égalité entre les sexes dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants où les hommes dominent encore souvent les conseils d'administration et les organes gouvernementaux - et où, par le passé, le mouvement féministe a souvent été censuré.

Ce message semble s'inscrire dans le cadre d'une campagne menée par les chemins de fer pour réduire les comportements antisociaux des passagers. Il fait suite à une série d'autres messages demandant aux voyageurs de ne pas jeter de détritus, de ne pas prendre la place d'autrui et de ne pas parler trop fort.

Dévoilée en juillet, la vidéo met en scène une femme élégamment vêtue qui se filme en train de se préparer à appliquer de la lotion et du fond de teint, assise dans ce qui semble être la cabine d'un train interurbain à grande vitesse.

Elle est interrompue par un homme assis sur le siège voisin qui lui tape sur l'épaule, et le clip montre ensuite le visage de l'homme couvert de son fond de teint.

Le clip montre ensuite le visage de l'homme couvert de son fond de teint. "Je n'ai pas besoin de me maquiller, beauté", dit-il alors à la femme, qui s'excuse et l'aide à nettoyer.

Le clip d'environ une minute a suscité une controverse qui ne semble pas près de s'apaiser.

Samedi, le hashtag qui lui est associé avait recueilli 340 millions de vues et 20 000 commentaires. De nombreux citoyens ont critiqué la vidéo, la jugeant offensante.

"Pourquoi faut-il que les femmes se maquillent pour illustrer un comportement non civilisé ?", a demandé un utilisateur de Weibo.

D'autres ont défendu le droit de se maquiller. "Il n'y a rien d'incivilisé là-dedans", a déclaré l'un d'entre eux.

Un autre a demandé : "La prochaine étape consistera-t-elle à interdire les femmes dans les trains une fois pour toutes ?"

Les autorités chinoises ont tenté de défendre l'annonce, avec un commentaire diffusé par les médias d'État appelant les gens à ne pas "surinterpréter" l'annonce.

Le commentaire, publié pour la première fois dans le Nanfang Daily, affirme que les incidents de maquillage tels que celui qui est représenté font partie des plaintes "les plus courantes" reçues.

Il admet toutefois qu'il existe des comportements plus graves, comme le fait d'être trop bruyant ou d'occuper le siège d'un autre passager.

"L'éditeur de la vidéo ne demande pas aux gens de ne pas se maquiller dans le train, mais de préconiser un mode de transport civilisé et de tenir compte des sentiments des autres passagers.

En réponse à des questions posées par la presse locale, le personnel du service d'assistance téléphonique de China Railway a déclaré que le maquillage n'était pas interdit dans les trains.

