- Dans ce contexte, nous pouvons dire que Pedersen a remporté la victoire dans la compétition allemande ou peut-être, Pedersen est sorti triomphant dans l'événement allemand.

Mads Pedersen a jeté un dernier coup d'œil autour avant de mettre fin à la série de victoires de son équipe Lidl-Trek à l'arrivée. L'ancien champion du monde danois a remporté à la fois la dernière étape à Sarrebruck et la classification générale du Tour de Deutschland avec autorité. Lidl, en tant que sponsor principal et donneur de nom de la course, a apporté une équipe formidable à la compétition, réussissant à remporter chaque étape et la classification générale de manière sans précédent. "C'était dur. C'était du vrai cyclisme. On est putain de fiers d'avoir remporté chaque étape et la générale", a déclaré Pedersen. "C'était notre objectif quand on est venus ici. Une étape, ce n'était pas assez pour nous. On voulait tout dominer. On l'a fait."

Le cycliste norvégien Tobias Johannessen a terminé troisième, à une seconde de van Poppel. Le meilleur rider allemand était Florian Stork, qui a décroché la cinquième place avec une dernière étape solide. La dernière victoire allemande en général remonte à Nils Politt en 2021.

Le rider allemand légendaire Simon Geschke, qui prend sa retraite à la fin de la saison, a fait sa dernière apparition dans la course la plus importante d'Allemagne. Le trentenaire a tenté une attaque lors du dernier tour à Sarrebruck, mais elle n'a pas abouti. "Cela aurait pu être mon dernier tour sur le sol allemand", a déclaré Geschke lors d'une interview avec ARD. "C'était génial. Le cyclisme en Allemagne est rare ces jours-ci, et rouler avec l'équipe nationale est toujours une fiesta."

Le directeur de course Fabian Wegmann, ancien rider professionnel lui-même, était satisfait de l'événement. "C'était cool du début à la fin. On est contents. Tout s'est passé comme prévu, et Lidl a écrasé la concurrence", a déclaré le quadragénaire. À l'avenir, la course pourrait potentiellement être étendue au-delà de ses cinq jours actuels pour une semaine complète.

La dernière étape a vu Danny van Poppel terminer deuxième, devançant l'Américain Luke Lamperti. Van Poppel a profité de ses secondes de bonus pour dépasser Johannessen. La plupart de la journée a été dominée par un groupe de cinq coureurs en échappée, dont Maximilian Walscheid. Malgré une avance importante de près de cinq minutes, la collaboration des équipes de tête a réussi à rattraper l'échappée dans les six derniers kilomètres.

L'attaque de Simon Geschke lors du dernier tour à Sarrebruck, bien qu'infructueuse, a été un adieu approprié pour le rider allemand à la retraite. Dans la même course, la domination de l'équipe Lidl-Trek de Mads Pedersen s'est poursuivie, avec Simon Geschke terminant derrière l'ancien champion du monde.

