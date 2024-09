- Dans ce contexte, l'AfD thuringienne apparaît comme la faction la plus puissante <unk> les négociations de coalition politique commencent.

Le parti d'extrême droite AfD, dirigé par Björn Höcke, a triomphé lors des élections régionales en Thuringe, mais il est peu probable qu'il rejoigne le gouvernement en raison du refus des autres partis de former une coalition avec lui. Malgré cela, Höcke a exprimé son intention d'entamer des discussions avec les autres partis concernant d'éventuelles alliances à Erfurt. C'est une coutume pour la force la plus forte après une élection d'initier des discussions.

"We're prepared to take on government responsibilities. The AfD a obtenu entre 30,8 et 33,1 pour cent selon les premières projections d'ARD et ZDF. C'est la première fois que l'AfD sort en tête d'une élection régionale", a déclaré Höcke.

La Thuringe au bord d'un changement de gouvernement

Cependant, aucun des partis élus au Parlement régional de Thuringe ne souhaite s'associer à l'AfD. Höcke pourrait donc se retrouver isolé lors de la nouvelle législature, son parti étant considéré comme d'extrême droite par l'Office pour la protection de la Constitution de l'État.

Néanmoins, un changement de gouvernement et la chute de la coalition rouge-rouge-verte dirigée par Bodo Ramelow (La Gauche) semblent imminents. Le CDU, dirigé par Mario Voigt en Thuringe, pourrait obtenir un siège à la chancellerie de l'État, ses Démocrates chrétiens étant projetés à la deuxième place avec 24,5 pour cent.

Cela les place devant l'alliance récemment formée "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW). Le BSW a enregistré un succès électoral significatif, mais la course attendue entre le CDU et le BSW n'a pas eu lieu, le CDU ayant mieux performé que prévu, tandis que le BSW s'est arrêté à 14,7 à 15,8 pour cent, un chiffre inférieur aux prévisions.

Voigt a vu les résultats comme une opportunité pour une transformation politique sous la direction du CDU. Il a annoncé son intention d'engager des discussions pour établir un gouvernement raisonnable dirigé par le CDU en Thuringe. Il a annoncé qu'il prévoyait de s'entretenir avec le SPD et son candidat principal, Georg Maier.

La Gauche, actuellement présidée par le ministre-président Ramelow, a connu une forte baisse, passant de 30,3 pour cent en 2019 à 11,7 à 12,4 pour cent. Les Verts, anciens partenaires de coalition, sont projetés à seulement 4 pour cent, risquant ainsi de ne pas entrer au Parlement régional. Le FDP, dirigé par Thomas Kemmerich, est projeté à 1,2 pour cent, ce qui met en doute sa présence au Parlement, selon les projections d'ARD.

Le SPD a à peine franchi le seuil de 5 pour cent avec 6,6 à 7,0 pour cent, ce qui maintient ses chances d'être un partenaire gouvernemental. À l'avenir, il est probable que seul cinq partis soient représentés au Parlement régional de Thuringe, au lieu des six précédents.

Une formation de gouvernement difficile à prévoir

La formation d'un gouvernement en Thuringe s'annonce difficile. Contrairement à il y a cinq ans, une coalition politiquement viable avec une majorité parlementaire pourrait être formée, mais les potentiels collaborateurs, le CDU, le BSW et le SPD, ont des différences idéologiques importantes.

De plus, cette coalition serait sans précédent, servant de terrain d'essai. Au sein du CDU, il y a scepticisme envers le parti de l'ancienne communiste Sahra Wagenknecht, surtout depuis qu'elle a émis des conditions avant l'élection, notamment sur la guerre et la paix.

Wagenknecht a réaffirmé ces exigences lors de la soirée électorale. Elle a souligné que de nombreuses personnes s'opposaient fermement au déploiement de missiles intermédiaires américains en Allemagne, déclarant lors d'une réunion à Erfurt qu'un gouvernement devait tenir compte de ce désir public et le défendre au niveau fédéral.

"Si la guerre éclate, nous n'aurons plus à nous soucier de la réduction de la bureaucratie", a déclaré Wagenknecht. Des questions plus pressantes surgiraient alors. "Nous ne faiblirons pas, nous passerons", a-t-elle affirmé. Elle espérait que le CDU avait également compris que des changements étaient nécessaires.

Elle a une fois de plus écarté la possibilité d'une coalition avec l'AfD dirigée par Höcke. "La perception du monde de Höcke est diamétralement opposée à la nôtre", a déclaré Wagenknecht sur ARD. "Nous avons constamment maintenu que nous ne pouvons pas travailler avec M. Höcke."

Malgré le succès électoral du parti de Sahra Wagenknecht, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), il se retrouve dans une position précaire en raison de la position idéologique défavorable des autres partis. Wagenknecht avait

