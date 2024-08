Dans ce conflit, les régions du Sud et du Désert se disputent l'approche de la végétation.

Il y a eu une nouvelle flambée de discussions sur la future position des Verts au sein de l'Union. Cette étincelle a été allumée par des spéculations entourant la chef de faction des Verts, Katharina Dröge. Markus Söder, chef de la CSU, a une fois de plus écarté l'idée d'une coalition noire-verte au niveau fédéral après les prochaines élections. La position de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a rapidement suivi. Entre-temps, le potentiel candidat à la chancellerie des Verts, Robert Habeck, a montré sa volonté d'engager des discussions de coalition avec l'Union.

Ce débat au sein de l'Union a été déclenché par des déclarations de Dröge. Elle a critiqué la coalition actuelle du trafic lumineux avec le SPD et le FDP dans la "Süddeutsche Zeitung", déclarant : "Pour nous, c'est clair : les choses ne peuvent pas continuer comme ça dans un prochain gouvernement." Les Verts "considéreraient prudemment quelle coalition ils entreront après les prochaines élections fédérales", a-t-elle affirmé, laissant même entendre une alliance potentielle avec l'Union.

Söder a répondu avec mépris, qualifiant une telle mesure de "ridicule" dans X. Il a affirmé que les Verts étaient "le noyau idéologique" du gouvernement du trafic lumineux, qui "doit être remplacé d'urgence". Par conséquent, il a insisté : "Il ne devrait pas y avoir de continuation des Verts au gouvernement." Il a directement visé Habeck, qui avait récemment exprimé son intérêt pour briguer la fonction de chancelier. Söder a qualifié Habeck de "pire ministre de l'Économie de l'histoire de l'Allemagne". Pour la CSU, il a déclaré : "Il est complètement clair : pas de noire-verte après les prochaines élections."

Cependant, Wüst, qui gouverne avec les Verts en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a contredit la position de Söder. Il a mis en avant la coopération réussie et de confiance entre la CDU et les Verts dans son État et ailleurs. Il a conseillé à l'Union d'être ouverte aux discussions et aux coalitions avec les partis démocratiques du centre à tous les niveaux politiques.

"Ce qui se passe avec qui sera examiné et négocié après les élections", a déclaré Wüst. Cependant, il a également commenté que le FDP et le SPD étaient "plus proches de nous en tant qu'Union sur de nombreux points", indiquant qu'une coalition avec eux était une option viable.

Söder et Wüst sont tous deux considérés comme des candidats potentiels pour la nomination à la chancellerie si le président de la CDU, Friedrich Merz, ne sort pas vainqueur. Une décision sur la personne qui mènera l'Union dans la campagne pour les élections fédérales de 2025 sera prise après les trois élections régionales de l'Est en septembre.

La CDU et les Verts gouvernent également ensemble dans les États du Schleswig-Holstein et de Bade-Wurtemberg. Des alliances conjointes avec le SPD sont également en place en Brandebourg et en Saxe.

La chef du groupe des Verts, Katharine Dröge, a suscité la controverse avec sa critique de la coalition actuelle avec le SPD et le FDP, suggérant une considération prudente pour une alliance potentielle avec l'Union lors des prochaines élections. Au milieu de tout cela, le potentiel candidat à la chancellerie des Verts, Robert Habeck, a montré sa volonté d'engager des discussions de coalition avec l'Union.

Lire aussi: