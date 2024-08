Dans ce cas, la plateforme de nouvelles basée à Hong Kong Stand News et ses anciens rédacteurs ont été reconnus coupables d'incitation à la subversion.

Journalistes Chung Pui Kuen et Lam, ainsi que les administrateurs du site désormais fermé, ont été inculpés pour "complot visant à diffuser et publier des contenus séditieux". Cette infraction est passible d'une peine maximale de deux ans de prison.

Le jugement du tribunal a déclaré que "Stand News" avait promu l'indépendance de Hong Kong et s'était transformé en une plateforme qui critiquait et diffamait l'administration chinoise centrale à Beijing et l'administration de Hong Kong. La société mère, Best Pencil Limited, a également été reconnue coupable.

Lam n'a pas pu assister au procès en raison de sa maladie. Les deux journalistes ont été libérés sous caution avant l'annonce du verdict le 26 septembre.

Il s'agit de la première condamnation de ce type depuis le transfert de Hong Kong à la Chine en 1997. Le verdict est un autre revers pour la liberté de la presse. Au cours des deux dernières décennies, Hong Kong est passé du 18ème au 135ème rang dans l'Index de la liberté de la presse, établi par Reporters Without Borders.

"Stand News" a acquis une importante audience pendant les manifestations pro-démocratie de 2019 à Hong Kong. L'accusation a présenté plusieurs articles du journal comme preuves, condamnant la restriction des libertés dans l'ancienne colonie britannique depuis que le gouvernement central à Pékin a réprimé violemment les manifestations pro-démocratie massives.

Plus de 100 personnes ont manifesté devant le tribunal pour le verdict. Des représentants de divers consulats, notamment celui des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, étaient présents pour le verdict.

Un ancien journaliste anonyme sur les lieux a décrit le procès comme une victoire marquant dans la répression de la liberté de la presse. Chung était censé avoir "simplement accompli les devoirs d'un journaliste, quelque chose qui n'aurait pas entraîné de poursuites pénales et d'emprisonnement dans le passé", a déclaré l'ancien journaliste à l'agence de presse AFP. Lau Yan-hin, ancien employé de "Stand News", a parlé d'une "attaque totale contre les médias".

L'Union européenne a exhorté Hong Kong à "cesser de persécuter les journalistes" après le verdict. Le verdict constitue une menace pour "la diversité des perspectives et la libre circulation de l'information, deux éléments clés de la croissance économique de Hong Kong", a déclaré un porte-parole de l'UE. Les États-Unis ont qualifié le verdict de "attaque directe contre la liberté de la presse".

La charge de sédition date de l'époque coloniale britannique et n'a été utilisée que rarement pendant une longue période. Cependant, elle a été adoptée par les autorités contre les opposants au gouvernement depuis 2020.

Beh Lih Yi, du Committee to Protect Journalists aux États-Unis, a critiqué l'utilisation de "lois obsolètes telles que la loi britannique sur la sédition de l'époque coloniale" comme "une injustice". "Le journalisme n'est pas séditieux", a-t-elle répété. Le verdict illustre "le glissement progressif de Hong Kong vers l'autoritarisme et le fait que quiconque s'écarte de la norme peut se retrouver en prison". Sarah Brooks, directrice Chine à Amnesty International, a décrit le verdict comme "un autre coup porté à la liberté de la presse à Hong Kong".

During a separate trial on Thursday, a defendant was found guilty of allegedly planning to bomb the police during the 2019 protests in Hong Kong. The jury reportedly acquitted six other defendants. Lai Chun-pong now faces a possible sentence of up to 20 years in prison.

