Faits marquants de l'histoire

Danny Willett : l'amour fraternel contribue au succès de la veste verte

Danny Willett remporte son premier tournoi majeur par trois coups à Augusta

Il devient le premier vainqueur du Masters européen depuis 1999 et le premier Anglais depuis 1996.

Le frère Peter fait fureur sur Twitter avec un flot de commentaires lapidaires

Pendant que Danny profitait de l'effondrement monumental de Jordan Spieth pour remporter le Masters, Peter Willett, enseignant, créait son propre buzz sur les réseaux sociaux, commentant le dernier tour de son frère avec un torrent de tweets drôles et touchants.

Le golfeur Willett a qualifié de "folle" la période de 12 jours qu'il a vécue : sa femme Nicole a donné naissance à leur premier enfant, Zachariah, mardi dernier, et il a remporté son premier titre majeur.

Peter, quant à lui, a fait ce que les grands frères font le mieux : veiller sur leurs cadets et, ce faisant, devenir l'une des principales tendances sur Twitter.

Le vert vous fait paraître gros, refusez la veste", a plaisanté Peter sur Twitter, tandis qu'un autre tweet indiquait : "Sans voix : "Sans voix. J'ai déjà frappé ce gamin à la tête parce qu'il avait blessé mon rat domestique. Maintenant, regardez".

Peter n'a pas tardé à tweeter son propre titre de gloire : "Je pourrai dire que j'ai partagé un bain avec un vainqueur du Masters".

Économiser l'eau

Danny a ensuite déclaré à CNN : "Il y a quelques photos qui pourraient le prouver. Nous avions tous l'habitude, à l'époque, d'essayer d'économiser l'eau. C'était ça, un bain d'eau chaude, autant de personnes que possible, pour essayer de se laver".

Fils du révérend Stephen et de la professeure de mathématiques suédoise Elisabet Willett, le golfeur de 28 ans est le troisième de quatre frères originaires de Sheffield, dans le nord de l'Angleterre.

Il a fait ses premières armes au golf alors qu'il était jeune, sur un parcours de par trois, rude et prêt, lors de vacances familiales à Anglesey, au Pays de Galles.

Après avoir quitté l'école à 16 ans, Willett a passé deux ans à l'université d'État de Jacksonville, en Alabama, avant de devenir le numéro un mondial des amateurs en 2008.

Aujourd'hui, il est devenu le premier Européen à remporter le Masters depuis l'Espagnole Jose Maria Olazabal en 1999 et le premier Anglais depuis que Nick Faldo a remporté le dernier de ses trois titres en 1996.

Willett s'est précipité après que Spieth ait subi l'une des plus grandes chutes du sport, éclipsant sans doute la tristement célèbre défaite de Greg Norman face à Faldo alors qu'il menait de six coups avant la dernière journée il y a 20 ans.

Spieth, le champion en titre, se tenait sur le 10e tee avec une avance de cinq coups et semblait prêt à se promener tranquillement jusqu'à l'obtention de deux vestes vertes consécutives.

Une quarantaine de minutes plus tard, Spieth était à un coup de Willett dans un après-midi envoûtant à Augusta.

Spieth s'est enflammé avec deux bogeys et un quadruple-bogey au septième coup en jouant deux coups dans l'eau devant le court et traître 12e trou.

Plusieurs groupes devant lui, Willett a découvert qu'il était en tête en quittant le green du 15e.

"J'ai fait un saut aux toilettes et sur le chemin, tout le monde criait et hurlait en disant - vous savez - regardez, vous êtes en tête du Masters", a ajouté Willett, qui s'était engagé à ne pas participer à l'événement si son fils venait à naître à la date prévue du dimanche.

Jouant seulement son deuxième Masters et essayant de gérer l'excitation croissante, Willett a ensuite effectué une approche stupéfiante sur le 16ème par trois pour réaliser un birdie et prendre le contrôle du tournoi.

"J'ai essayé d'ignorer tout le monde, de rester concentré sur l'objectif que j'essayais d'atteindre et de suivre mon processus", a-t-il déclaré.

De retour en Grande-Bretagne, sa belle-sœur Sarah a participé aux commentaires sur Twitter : "Ne nous refaites jamais subir ça Dan, j'ai vieilli de 20 ans".

"Je suis très privilégié d'avoir une famille, une belle-famille et des amis fantastiques autour de moi, qui me permettent de garder les pieds sur terre", a déclaré Willett à CNN après l'événement.

"Pour que je reste la personne que j'ai travaillé dur pour être... que j'aie bien joué au golf ou non. Ils ne s'en soucient pas vraiment. Ce qui compte pour eux, c'est que je suis une bonne personne et que si je continue à faire ce qu'il faut et à travailler dur, tout petit bonus en cours de route, dans le cadre du golf, est un bonus".

Atteignant le 18e green en deux coups, Willet a eu besoin d'un par quatre pour établir une avance presque inexpugnable dans le clubhouse à cinq sous.

"3 putts et vous pourriez aussi bien rester en Amérique", a tweeté Peter.

Willett a réussi son par et a regardé dans le clubhouse Spieth tenter en vain de se relever du désastre.

Alors que Danny recevait la fameuse veste verte décernée au champion du Masters, Peter et le reste de la famille fêtaient l'événement à la maison.

"Quand je serai trop fatigué pour donner une bonne leçon demain et qu'un enfant me crachera dessus, je sourirai et je dirai que j'ai gagné Twitter", a écrit Peter.

