Daniil Medvedev espère toujours jouer à Wimbledon

La décision a été rapidement condamnée par les circuits masculin et féminin et par un certain nombre de joueurs, Rafael Nadal la qualifiant d'"injuste".

La semaine dernière, il a également été suggéré que Wimbledon pourrait se voir retirer ses points de classement par les deux circuits si l'interdiction restait en vigueur, ce qui réduirait le tournoi de tennis le plus célèbre du monde à un événement d'exhibition.

"J'ai essayé de suivre ce qui se passe parce que je n'ai pas de décision à prendre. Il s'agit pour l'instant de Wimbledon lui-même, de l'ATP, et peut-être du gouvernement britannique", a déclaré dimanche à la presse le Russe, qui reprendra la compétition à Genève après avoir passé les six dernières semaines à se remettre d'une opération d'une hernie.

"C'est une situation délicate et comme dans toutes les situations de la vie, vous demandez à 100 joueurs, tout le monde va donner une opinion différente.

"Si vous montrez une balle de tennis à 100 personnes, je suis sûr que certaines d'entre elles diront qu'elle est verte et non jaune. Je pense qu'elle est jaune. (Mais si quelqu'un me dit qu'elle est verte, je ne vais pas entrer en conflit avec cette personne.

Medvedev, qui s'est incliné en finale de l'Open d'Australie face à Nadal en janvier, a manqué le début de la saison européenne sur terre battue, car il a dû faire l'impasse sur les tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome, le temps de se remettre en forme.

Le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a interdit aux joueurs des deux pays de participer au tournoi de Wimbledon de cette année en réponse à ce que la Russie appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine. La Biélorussie a été un point d'appui important pour l'invasion.

L'AELTC a déclaré avoir pris cette décision à la suite de discussions avec le gouvernement britannique.

Le champion de l'US Open, M. Medvedev, a déclaré qu'il gardait l'espoir que l'AELTC revienne tardivement sur sa décision.

"Je ne sais pas si cette décision est prise à 100 % et si c'est fini (pour moi)", a-t-il déclaré.

"Si je peux jouer, je serai heureux de jouer à Wimbledon. J'aime ce tournoi. Si je ne peux pas jouer, j'essaierai de jouer d'autres tournois et de bien me préparer pour l'année prochaine si j'ai la chance de jouer.

Source: edition.cnn.com