Daniil Medvedev affrontera Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie après avoir battu Stefanos Tsitsipas

Le Russe était l'un des favoris du tournoi après sa victoire à l'US Open l'année dernière et il a prouvé une fois de plus ses compétences en battant son adversaire grec en quatre sets - 7-6 (5-7) 4-6 6-4 6-1.

Medvedev a souvent été un personnage controversé sur le circuit et le meilleur et le pire de lui ont été montrés une fois de plus en demi-finale.

Il a été averti pour obscénité visible après avoir lancé une tirade à l'encontre de l'arbitre de chaise au cours du deuxième set, ce qui a apparemment retourné les supporters contre lui.

Le Russe semblait en colère contre le père de Tsitsipas qui, selon lui, l'entraînait depuis le public entre les points - ce qui est interdit - et était frustré que l'arbitre ne l'ait pas remarqué.

"Comment peut-on être aussi mauvais en demi-finale d'un grand chelem ? Regarde-moi ! Je te parle", a crié Medvedev à l'arbitre Jaume Campistol, après lui avoir demandé s'il était "stupide".

Tsitsipas s'est ensuite vu infliger une violation de code après que l'arbitre a repéré son père en train de coacher depuis les tribunes.

Ce n'est pas la première fois que ces deux joueurs suscitent des réactions de colère l'un envers l'autre, mais ce dernier épisode a semblé déconcentrer momentanément le champion de l'US Open.

Mais le joueur de 25 ans s'est rapidement repris pour remporter le troisième set et s'envoler avec le match après une performance dévastatrice au quatrième set.

La réaction du public a été discrète lorsque Medvedev a claqué un coup gagnant sur la balle de match, mais le numéro 2 mondial a l'habitude d'être le méchant.

"Pour être honnête, je ne pense pas que les mauvaises émotions m'aient beaucoup aidé", a-t-il déclaré après le match, sous les huées du public.

"Souvent, je perds un match à cause de cela, parce que vous perdez votre concentration et trop d'énergie. Dès que je l'ai fait, j'ai pensé que c'était une grosse erreur. Je suis heureux d'avoir réussi à me reconcentrer.

"Le match est très important, je pense, donc j'ai fait de mon mieux et je suis contente que ça ait marché.

Je vais jouer contre l'une des plus grandes".

Après avoir été considéré pendant des années comme la nouvelle génération, ce tournoi nous rappelle que Medvedev est désormais l'une des plus grandes menaces de l'ATP Tour et qu'il a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour remporter des tournois du Grand Chelem.

La victoire aux finales du circuit ATP en 2020 a apparemment été le moment décisif pour le Russe, puisqu'il est devenu le premier joueur à battre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 mondial sur le chemin de la victoire dans le tournoi de fin de saison.

En 2021, à l'US Open, il a défié les pronostics en empêchant Novak Djokovic de remporter le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière, un record.

Il a maintenant l'occasion d'empêcher un autre homme de battre le record de titres du Grand Chelem de tous les temps, alors que Nadal tente de remporter son 21e titre.

"Je vais jouer contre l'un des plus grands et, ce qui est amusant, c'est que c'est quelqu'un qui vise le 21e titre du Grand Chelem", a déclaré Medvedev alors qu'il tente de remporter son deuxième titre du Grand Chelem consécutif.

"La dernière fois, Rafa regardait la finale de l'US Open et je ne sais pas qui il encourageait. Je pense que Novak regardera aussi dans deux jours.

"Je suis prêt, je sais que Rafa est un joueur très fort et je dois donner le meilleur de moi-même pour essayer de gagner ce match.

