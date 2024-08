Daniela Klette se considère comme une victime de " dénonciation "

Six months après son arrestation, Daniela Klette, suspectée d'être une ancienne terroriste de la RAF, a publié une déclaration concernant les chefs d'accusation portés contre elle. Il n'y a aucune mention de remords dans cette déclaration. Au lieu de cela, la sexagénaire se plaint de "dénonciation d'État" et de "hystérie médiatique".

La suspecte de la RAF, Daniela Klette, qui a été en détention pendant six mois, s'est exprimée pour la première fois sur les chefs d'accusation portés contre elle. Dans une déclaration personnelle obtenue par le "Süddeutsche Zeitung", elle nie avoir tenté de meurtre et parle de "dénonciation d'État" et de "hystérie médiatique" contre elle et ses anciens associés de la RAF, Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub. Les enquêteurs de Basse-Saxe accusent les trois d'avoir commis huit braquages armés entre 1999 et 2016 pour financer leur vie hors la loi.

"Le parquet de Verden construit une histoire dans laquelle moi, avec Volker Staub et Burkhard Garweg, qui sont toujours recherchés avec un effort massif et accompagnés de brazen media hysteria, sommes censés avoir été une bande sans pitié", commence la déclaration de Klette, qui se compose de cinq phrases. "26 ans après la dissolution de la RAF, l'État continue d'escalader et de dénoncer. Ils affirment que nous étions prêts à tuer des gens pour de l'argent pour survivre dans l'illégalité. Pour les gens de l'histoire de la gauche révolutionnaire en RFA, cela n'aurait jamais été une option", affirme Daniela Klette.

"Dans la lutte pour la libération, il s'agit d'un monde sans cupidité d'argent"

Le procureur de Verden accuse la sexagénaire d'avoir porté elle-même un lance-roquette lors de l'un des braquages, et que les trois auteurs savaient qu'ils pourraient accepter des pertes humaines. Daniela Klette écrit : "Au contraire : dans la lutte pour la libération, il s'agit d'un monde sans cupidité d'argent, libre de l'exploitation et de toute forme d'oppression."

Alors que le procureur l'accuse d'avoir passé les 26 dernières années à s'adonner à des activités criminelles purement égoïstes, Klette se considère elle-même comme une activiste. Il n'y a aucune mention de remords. Il n'y a pas non plus de sympathie pour les personnes qui ont été attaquées lors des braquages dans sa déclaration.

Les avocats : pas d'ADN de Klette trouvé sur les scènes de crime des braquages

Selon le rapport, les avocats de Klette ont souligné devant le tribunal que les traces d'ADN sur lesquelles les enquêteurs de Basse-Saxe fondent leurs accusations contre Klette sont extrêmement faibles. Aucun ADN de Klette n'a été trouvé sur les scènes de crime des braquages. Il a été trouvé dans certains des véhicules de fuite. Dans l'un des braquages, en 2006 à Bochum-Wattenscheid, il n'y en avait même pas.

Daniela Klette est actuellement en détention dans la prison pour femmes de Vechta, en Basse-Saxe. Un procès contre elle pour les braquages est prévu pour le printemps.

