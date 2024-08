- Daniela Klette nie la tentative de meurtre et accuse les médias d'incitation

Ancienne terroriste de la RAF Daniela Klette nie avoir tenté de meurtre. C'est ce qu'indique le "Süddeutsche Zeitung" en se basant sur une déclaration de la suspecte, actuellement en détention à Vechta, en Basse-Saxe. L'avocat de Klette a confirmé cela à l'agence de presse allemande.

Dans sa déclaration, Klette parle de "dénonciation d'État" et de "harcelement médiatique" à son encontre et celle de ses anciens complices de la RAF Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub. Depuis 2015, le parquet de Verden enquête sur les trois personnes pour tentative de meurtre et tentative et réalisation de vols à main armée dans plusieurs affaires. Klette a été arrêtée fin février de cette année dans son appartement de Berlin-Kreuzberg, où elle vivait sous une fausse identité jusqu'alors.

"Le parquet de Verden construit une histoire où moi, avec Volker Staub et Burkhard Garweg, qui sont toujours recherchés avec une grande énergie et accompagnés de brazen media harassment, sommes supposés avoir été une bande sans pitié", déclare Klette. "26 ans après la dissolution de la RAF, l'État continue d'escalader et de dénoncer. Ils affirment que nous étions prêts à tuer des gens pour de l'argent pour survivre dans l'illégalité. Pour les gens de l'histoire de la gauche révolutionnaire en RFA, cela n'aurait jamais été une option."

Daniela Klette appartenait à la 3ème génération de la RAF

Le parquet accuse Klette, selon le rapport, d'avoir elle-même transporté un lance-roquette lors de l'un des vols. De plus, tous les trois suspects étaient soi-disant prêts à accepter des pertes. Klette écrit cependant : "Au contraire : La lutte pour la libération vise précisément un monde sans cupidité d'argent, libre de l'exploitation et de toute forme d'oppression."

Il y a également des mandats d'arrêt contre Klette, Staub et Garweg pour leur présumée implication dans des attaques terroristes. Ils appartenaient à la soi-disant troisième génération de l'extrême gauche terroriste Fraction armée rouge (RAF). En 1998, la RAF, qui avait tué plus de 30 personnes, s'est déclarée dissoute. L'avocat de Klette a annoncé mercredi que l'acte d'accusation contre la

