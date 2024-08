- Daniela Katzenberger sur sa fille Sophia: "Mon pire cauchemar est devenu réalité"...

Daniela Katzenberger, star de la télé-réalité, traverse une crise générationnelle unique avec sa fille Sophia, huit ans, qui ne supporte plus sa couleur préférée. "Mon pire cauchemar s'est réalisé, Sophia déteste le rose," déclare la quadragénaire dans les nouveaux épisodes de la télénovela "Daniela Katzenberger", de retour sur Vox le 6 septembre.

"Elle était une princesse Lillifee. Maintenant, c'est Eminem. Elle brise mon cœur rose !" Katzenberger se demande si elle n'est pas allée trop loin avec le rose : "Parfois, je me dis que j'ai peut-être exagéré avec le rose, maintenant c'est devenu une haine."

Née à Ludwigshafen, elle parle également de son nouvel engouement pour le sport lors d'une interview sur Vox : "Il y a peut-être une chose que les téléspectateurs ne savent pas sur moi, je fais du sport maintenant, haha ! Après avoir lutté contre mon côté fainéant et avoir dû supporter les couvertures de magazines qui me qualifiaient de 'grosse', j'ai finalement réussi à trouver une routine."

Daniela Katzenberger : "J'aime juste être normale aussi"

Elle vit avec son mari Lucas et sa fille comme "une famille normale", dit-elle. "Peut-être avec un peu de statut de célébrité, haha. Mais nous faisons les mêmes choses que les autres familles. Nous accompagnons Sophia à l'école, je m'assure que la pile de linge de Lucas est sous contrôle, et nous allons travailler. Ils peuvent sembler un peu différents des autres, mais j'aime juste être normale aussi."

Vox a lancé la carrière télévisuelle de Daniela Katzenberger. Elle se souvient encore de cette époque avec tendresse : "Bien sûr, le moment le plus mémorable a été mon voyage à Los Angeles quand je voulais vraiment être dans le Playboy - peut-être y étais-je récemment, mais vous devrez regarder le docu pour le savoir. Et bien sûr, on a parlé de mes sourcils tatoués pendant longtemps, ce qui me fait rire maintenant."

En 2015, la blonde culte a quitté RTLzwei pour ses émissions de télé-réalité. Avec la nouvelle saison, Katzenberger revient maintenant à son réseau d'origine.

"J'ai toujours été honnête avec Sophia, alors j'ai dû admettre : 'Je ne vais pas mentir, je t'ai submergée avec le rose.'" Après le changement de goût de sa fille, Katzenberger réfléchit : "Je ne vais pas mentir, c'est difficile à avaler de voir Sophia rejeter ma couleur préférée."

