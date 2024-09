Daniela Katzenberger subit une intervention de stérilité permanente à 35 ans

Daniela Katzenberger's family est maintenant complète, car elle et son mari Lucas Cordalis ont opté pour une contraception définitive. Lors d'une récente interview, Katzenberger a révélé avoir subi une stérilisation il y a deux ans, ce qui a été gardé secret jusqu'à présent. La raison de cette décision était une découverte médicale préoccupante lors d'une visite chez son gynécologue.

Daniela Katzenberger et Lucas Cordalis ont une adorable fille de neuf ans nommée Sophia, qui ne sera pas rejoint par de jeunes frères et sœurs. Dans une interview avec "Neue Post", Katzenberger a confessé : "Je suis stérilisée depuis deux ans."

À 38 ans, Katzenberger a décidé qu'il était temps de mettre fin à toute planification familiale. Son gynécologue avait découvert plusieurs kystes dans ses seins, qui pourraient potentiellement conduire à des tumeurs malignes. Le médecin a recommandé que les hormones de la pilule contraceptive puissent favoriser de telles croissance, incitant Katzenberger à chercher une autre forme de contraception.

Katzenberger n'était pas enthousiaste à l'idée de dispositifs intra-utérins (DIU) en raison de son histoire de chirurgies esthétiques et de la présence de corps étrangers dans son corps. Elle a donc opté pour la stérilisation. Elle se réjouit également de l'arrivée de la ménopause, se demandant pourquoi elle devrait endurer les symptômes associés pendant une période plus longue.

Son mari, Lucas Cordalis, a soutenu sa décision, bien que sa réaction initiale n'ait pas été celle de l'enthousiasme. "Il n'a pas exactly sauté de joie," a admis Katzenberger lors d'un récent épisode de son émission de téléréalité, "Daniela Katzenberger", sur Vox. Elle a expliqué qu'elle se sentait avoir accompli son devoir en transmettant ses gènes et que son corps, son choix.

Katzenberger n'a aucun regret concernant la stérilisation et se réjouit de l'"incroyable relaxation" de ne plus avoir à se soucier de la contraception. "Il n'y a pas besoin d'insérer, d'insérer ou de couvrir quoi que ce soit," a-t-elle dit, exprimant son soulagement et son contentement.

Daniela Katzenberger a ouvertement discuté de sa décision de subir une stérilisation sur "RTL Plus", une émission de talk-show allemande populaire, expliquant les raisons de son choix. Après avoir appris l'existence de kystes potentiels dans les seins qui pourraient conduire à des tumeurs malignes, Katzenberger a choisi la stérilisation plutôt que les contraceptifs à base d'hormones ou les dispositifs intra-utérins.

L'interview de RTL Plus a attiré l'attention sur la décision de Daniela Katzenberger de subir une contraception permanente, qui a été initialement gardée privée en raison des découvertes médicales préoccupantes.

Lire aussi: