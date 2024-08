Daniela Katzenberger prévoit de paraître dans Playboy.

Daniela Katzenberger a plusieurs fois décliné des offres de "Playboy" ces dernières années, mais elle donne maintenant de l'espoir à ses fans. Cela pourrait enfin se produire cet automne 2026, lorsqu'elle aura 40 ans et sentira que son heure est venue de poser pour le magazine.

Nu et fier : Daniela Katzenberger veut poser pour "Playboy" après avoir atteint la quarantaine. "Je veux faire 'Playboy' à 40 ans. J'ai toujours dit non avant, mais à 40 ans, je le ferai", a déclaré la jeune femme de 37 ans à "TV Digital" lors d'une interview. "D'une part, parce que 40 ans est un âge difficile pour les femmes. Beaucoup sont proches de la ménopause et pensent que tout sera horrible."

Et d'autre part : "Parce que ma carrière a commencé avec moi voulant faire 'Playboy' et n'y réussissant pas. Mais depuis que j'ai réussi, le 'Playboy' allemand me demande chaque année depuis 15 ans. À 40 ans, je dirai oui !" Son quarantième anniversaire aura lieu en octobre 2026. De nouveaux épisodes de son émission de télé-réalité "Daniela Katzenberger" seront diffusés sur Vox à partir du 6 septembre.

Cependant, la native de Ludwigshafen est également claire sur ce qu'elle ne fera jamais : aller dans le camp de RTL. Son beau-père décédé, Costa Cordalis, a remporté la première saison de l'émission, et son mari Lucas Cordalis y a participé en 2023. "RTL pourrait m'offrir n'importe quelle somme d'argent, je ne le ferais jamais. Parce que quand j'ai faim, je deviens une diva. Et je ne voudrais pas mettre personne à travers ça", a-t-elle déclaré.

Cette fois, Katzenberger veut montrer des aspects plus sérieux d'elle-même à la télévision : "Comme des choses liées aux réseaux sociaux. Certains aspects sont loin d'être drôles, pensez simplement aux commentaires haineux. J'ai toujours voulu en parler - parce que la plupart des gens pensent que 'Katzenberger' n'a aucun problème en raison de sa célébrité et de son argent."

Elle considère maintenant sa décision passée de se faire tatouer les sourcils comme une erreur de jeunesse : "Il y avait des choses qui étaient mauvaises - comme se faire tatouer les sourcils sur le front. Mais même si c'était mauvais, c'était aussi bien

Lire aussi: