Daniel Ricciardo : Red Bull prêt pour la Formule 1 en 2018

Daniel Ricciardo est persuadé que Red Bull possède la meilleure équipe de Formule 1

L'Australien est persuadé qu'il peut se battre pour le championnat du monde.

À l'approche de l'ouverture de la saison à Melbourne, l'Australien est assis dans un simulateur de course Red Bull, conçu pour imiter l'environnement d'un jour de course, afin d'aplanir les difficultés liées au nouveau design de la voiture.

Peu de choses ont changé par rapport à la version de la saison dernière, le design 2018 étant une "évolution" de celui de 2017, explique Ricciardo au siège de Red Bull à Milton Keynes.

"La plus grande différence sera visuelle, du point de vue des fans", explique-t-il. "Il y a le halo, l'aileron de requin qui a été réduit, l'aileron arrière de la voiture, toute cette carrosserie est diminuée.

"Il y a beaucoup de choses, je ne comprends même pas tout ça... probablement même pas la moitié", s'amuse Ricciardo.

Le halo - une structure en titane conçue pour protéger la tête des pilotes des débris volants - a divisé l'opinion avant son introduction en F1 en 2018.

Bien que sa structure semble particulièrement volumineuse de l'extérieur, Ricciardo insiste sur le fait que la nouvelle barrière de sécurité est à peine perceptible depuis l'intérieur du cockpit.

"J'ai déjà fait quelques tours avec et, honnêtement, je l'oublie presque immédiatement", déclare-t-il.

"Même s'il s'agit d'une structure si grande, parce que vous regardez toujours vers l'avant et vers le virage, vous voyez en quelque sorte à travers elle. On ne se rend même pas compte qu'elle est là".

Lors des tests effectués par la Fédération internationale de l'automobile (FIA), le halo a permis d'éviter 17 % des petits objets dirigés vers la tête du pilote.

Ricciardo tient toutefois à souligner que cette protection supplémentaire n'incitera pas les pilotes à prendre plus de risques sur la piste.

"En ce qui concerne l'approche de la course ou les risques que vous prenez, rien ne change", insiste-t-il.

"Si nous heurtons le mur, il ne sera pas plus mou. Il s'agit simplement d'éviter qu'un objet volant, une roue ou un aileron d'une voiture qui nous précède ne soit fatal.

"Si un tel objet se dirige vers nous, le halo le protégera, je l'espère.

Le Grand Prix d'Australie

À un peu plus d'une semaine du Grand Prix d'Australie, qui ouvrira la saison, l'attention de Ricciardo est concentrée sur la recherche d'un premier podium à domicile.

Depuis qu'il a rejoint Red Bull en 2014, le pilote de 28 ans n'a obtenu qu'une quatrième place en 2016 - et l'année dernière, il n'a même pas terminé la course.

Ricciardo admet ouvertement que les bons débuts de saison n'ont pas été le point fort de Red Bull depuis son arrivée, ce qu'il attribue au fait que l'équipe était mieux préparée pour les essais de pré-saison à Barcelone.

La seule fois où Ricciardo a pris un bon départ, en terminant deuxième lors de l'ouverture de la saison 2014 à Melbourne, il a ensuite été disqualifié après qu'il a été constaté que sa voiture n'avait pas respecté la réglementation en matière de carburant.

Cette disqualification signifie qu'un Australien n'est toujours pas monté sur le podium de la course depuis qu'elle a été intégrée au championnat du monde de F1 en 1985.

"Je suis persuadé que nous allons démarrer cette saison beaucoup plus fort que les saisons précédentes", déclare Ricciardo.

"Nous avons fait rouler la voiture plus tôt cette année, l'équipe a été un peu plus proactive dans la préparation de la voiture.

"Il ne s'agit pas d'être trop gourmand ou trop confiant en amenant la voiture à Barcelone (pour les essais) à la dernière minute et en s'attendant à ce qu'elle fonctionne bien, ce qui n'est normalement pas le cas.

Aux côtés de Max Verstappen, sensation de 20 ans, Ricciardo pense que Red Bull "a absolument la meilleure équipe" pour la saison 2018.

Sa confiance est telle que Ricciardo est convaincu que son équipe a désormais la puissance de feu nécessaire pour chasser les deux meilleurs pilotes de l'année dernière, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel.

"Nous avons appris du passé et nous allons maintenant aller de l'avant et faire très, très bien pour défier les voitures rouge et argent", déclare-t-il.

"J'aime le groupe que nous avons, j'aime Max en tant que coéquipier, j'aime son intensité et il est évident qu'il a un niveau de compétence extrêmement élevé. Je pense que nous sommes de bons compétiteurs l'un pour l'autre".

On le voit souvent déambuler dans le paddock le week-end de la course, avec des lunettes de soleil et un sourire de chat du Cheshire, Ricciardo n'a pas l'air d'un homme qui ressent la pression.

Il est facile d'imaginer que la pression des attentes pèse lourdement sur les épaules de Ricciardo à l'approche de ce qui sera la cinquième course à domicile de sa carrière.

Mais il n'a que des choses positives à dire sur ce qu'il croit être l'un des plus grands week-ends du circuit.

"Melbourne est une façon folle de commencer la saison", dit-il en souriant.

"Pour moi en particulier, parce que je suis le seul Australien sur la grille de départ, donc il y a le battage médiatique, l'attention de la première course, et puis vous doublez cela pour moi parce que naturellement j'ai plus de gens qui s'intéressent à moi en Australie - c'est fou".

Ricciardo a l'air de savourer le défi.

