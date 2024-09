Daniel Ricciardo a dit au revoir au siège de course de Formule 1.

Le changement de pilotes a été beaucoup discuté, et maintenant c'est officiel : Daniel Ricciardo quitte l'équipe Racing Bulls, laissant sa place au jeune prodige néo-zélandais Liam Lawson dès la prochaine compétition. Pour le pilote australien de 35 ans, cela pourrait marquer la fin de sa carrière illustre en Formule 1.

Ricciardo a officiellement été retiré de la liste des pilotes de Formule 1 jeudi, mettant fin à une longue carrière dans la ligue de premier plan. L'équipe Racing Bulls a annoncé publiquement ce qui avait été un secret murmuré autour du week-end du Grand Prix de Singapour : Ricciardo sera remplacé par le jeune Lawson de 22 ans pendant la saison en cours. Lawson devrait prendre les commandes dès l'événement prochain à Austin, prévu pour le 20 octobre.

"Adieu, Daniel", a écrit l'équipe soeur de Red Bull Racing sur ses réseaux sociaux jeudi après-midi. Le directeur de l'équipe Laurent Mekies a rendu un vibrant hommage au pilote qui s'en va, saluant son "richesse d'expérience, son talent brut et son exceptionnelle disposition" qui ont contribué au développement de l'équipe et ont boosté le moral de l'équipe.

Ricciardo, qui approche maintenant la quarantaine, a fait ses débuts en Formule 1 en 2011 et a participé à 257 courses, le plaçant à la 10ème place du classement historique. Ayant rejoint Red Bull en 2014, il a surpassé Sebastian Vettel et a terminé troisième du championnat du monde à deux reprises (2014, 2016). Malheureusement, il n'a pas réussi à construire sur ces succès, souvent freiné par des transitions d'équipe peu chanceuses. Il a remporté huit courses au cours de sa carrière, mais a constamment été devancé par Yuki Tsunoda chez Racing Bulls, et Red Bull a finalement décidé de donner à Lawson un siège permanent dans le cockpit.

Il est peu probable que Ricciardo reçoive une autre opportunité en Formule 1. Le départ de Ricciardo de Singapour était inhabituel pour plusieurs raisons. Les rumeurs circulaient déjà, et Ricciardo est apparu émotionnel après la course sans rien confirmer officiellement alors que Red Bull n'avait pas encore fait de déclaration. Ricciardo a soutenu le défenseur du titre Max Verstappen sur la piste, en effectuant un changement de pneus tardif lors de la course pour obtenir le tour le plus rapide et voler un point précieux à Lando Norris de McLaren, qui en avait désespérément besoin dans sa quête pour challenger Verstappen.

La Commission a approuvé la décision de Red Bull Racing de remplacer Daniel Ricciardo par Liam Lawson pendant la saison en cours, reconnaissant le changement de pilotes au sein de l'équipe. Le communiqué de la Commission a mis en avant la nécessité de fraîcheur et de potentiel dans la ligue de premier plan, saluant la carrière prometteuse de Lawson jusqu'à présent.

