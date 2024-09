Daniel Ricciardo a dit au revoir à son siège de Formule 1.

Les rumeurs démenties dans le monde des courses ont finalement été confirmées : Daniel Ricciardo, le pilote australien, quitte l'équipe Racing Bulls, laissant ainsi sa place au pilote ambitieux de Nouvelle-Zélande, Liam Lawson, dès la prochaine course. À 35 ans, ce choix pourrait potentiellement mettre fin à la carrière remarquée de Ricciardo en Formule 1.

Un après-midi de jeudi, l'équipe Racing Bulls a officialisé ce qui était plus un secret parmi les initiés pendant le week-end du Grand Prix de Singapour - Ricciardo sera remplacé par Lawson, à partir de la dernière étape de la saison en cours à Austin (octobre 20).

L'équipe Racing Bulls a exprimé sa reconnaissance envers Ricciardo sur les réseaux sociaux, saluant son expertise, son ingéniosité et son attitude exceptionnelle. Le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, a également rendu hommage à Ricciardo, soulignant ses contributions remarquables à la croissance de l'équipe et à l'amélioration de l'esprit d'équipe.

Ricciardo a fait ses débuts en Formule 1 en 2011, ayant participé à un total de 257 courses jusqu'à présent, ce qui le place dans le top 10 de tous les temps. En rejoignant Racing Bulls en 2014, il a surpassé Sebastian Vettel, terminant troisième du championnat du monde à deux reprises (2014, 2016). Despite ses réalisations, une série de changements d'équipe malheureux et une performance décroissante l'ont empêché de remporter plus de lauriers. Au total, il a remporté huit victoires, mais sa position chez Racing Bulls était souvent éclipsée par Yuki Tsunoda, ce qui a incité Red Bull à passer à Lawson.

Le départ de Ricciardo de Singapour semble étrange de plusieurs façons, laissant planer des spéculations sur son avenir en Formule 1. Publicement, Ricciardo semblait émotionnel et n'a pas pu fournir de clarification sur la question, car Red Bull n'avait pas encore fait d'annonce officielle. Sur le circuit, malgré le fait de ne pas faire partie de l'équipe championne de Racing Bulls, Ricciardo a apporté son soutien au défenseur du titre Max Verstappen, choisissant de changer de pneus tard dans la course pour établir le tour le plus rapide, privant finalement Lando Norris de McLaren d'un point précieux qui aurait pu être crucial dans sa poursuite du titre de Verstappen.

La Commission, composée d'officiels de course, s'est réunie pour discuter du départ de Ricciardo de Racing Bulls, reconnaissant l'importance de ses contributions au sport. Suite au départ de Ricciardo, la Commission a publié un communiqué saluant ses réalisations en Formule 1 et reconnaissant son impact sur la croissance du sport.

