- Daniel Craig présente son nouveau look aux cheveux longs

L'acteur britannique Daniel Craig (56 ans) était parmi les nombreuses stars qui ont assisté aux Jeux Olympiques de Paris. Le célèbre invité a été vu arborant un nouveau look, qu'il est censé avoir adopté pour un rôle au cinéma.

En tant que James Bond, l'agent 007 qu'il a incarné de 2006 à 2021, Craig était toujours vu à l'écran avec les cheveux courts et le visage rasé de près. Cependant, son look a récemment changé. Les dernières photos de Paris montrent l'acteur avec des cheveux plus longs, coiffés sur le côté, et une barbe grise de trois jours. Craig, qui a assisté aux Jeux Olympiques en tant qu'ambassadeur de marque et aurait prétendument regardé des compétitions d'équitation et de skateboard, selon le Daily Mail britannique, est censé avoir adopté son apparence complètement différente pour un rôle.

Nouveau rôle, nouveau look

Le tournage de "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" a commencé, comme l'a annoncé le service de streaming Netflix et le réalisateur Rian Johnson (50 ans) via Instagram et X en juin. Dans le prochain troisième opus de la série de films "Knives Out", Craig reprendra son rôle légendaire de détective privé Benoit Blanc - mais avec un tout nouveau look. Les cheveux longs et la barbe de trois jours ont déjà été vus sur une photo en avant-première du film. La photo en noir et blanc montre également que le détective reste fidèle à son style élégant. Daniel Craig est vu portant un costume avec un gilet et une cravate, et tenant un chapeau à la main.

Outre Craig, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" mettra en vedette Josh O'Connor (34 ans), Glenn Close (77 ans), Josh Brolin (56 ans), Mila Kunis (40 ans) et Jeremy Renner (53 ans), entre autres. Rian Johnson est à nouveau responsable de la réalisation et de l'écriture, comme pour les deux premiers films.

Plus de détails sur "Knives Out 3" ne sont pas encore connus. Une sortie sur Netflix est attendue en 2025. Le premier film, "Knives Out: Murder Mystery", est sorti en 2019, et le deuxième film, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", est sorti en 2022.

