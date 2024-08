Daniel Craig est vraiment poilu maintenant

Nous avons déjà rapporté à deux reprises l'an dernier l'évolution du look de Daniel Craig suite à son départ du rôle de James Bond. Et nous le faisons à nouveau. Comment l'ancien 007 a-t-il atterri aux Jeux olympiques de Paris en étant une fois de plus un sujet de conversation.

Il n'est pas secret que Daniel Craig n'a plus le même look qu'à l'époque de ses jours légendaires en tant que James Bond. Nous avons pu récemment suivre son dernier changement d'image grâce à une capture d'écran de son nouveau film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Mais le sexagénaire a également adopté un nouveau look en dehors de l'écran. Ce nouveau look était en vedette sur les bords des Jeux olympiques de Paris.

Comme de nombreux collègues prometteurs, Craig a fait un arrêt à l'événement sportif de la capitale française. Et, bien sûr, il a croisé plusieurs photographes qui l'ont reconnu malgré son apparence changée. En somme, on peut dire que le Britannique est plutôt poilu par rapport à avant.

En tant qu'agent au service de Sa Majesté, qu'il a incarné de 2006 à 2021, Craig était toujours vu avec les cheveux courts et rasé de près. Les images actuelles de Paris le montrent avec les cheveux plus longs, coiffés sur le côté, et une barbe grise de trois jours. Craig a assisté aux Jeux olympiques en tant qu'ambassadeur de marque et a été repéré lors d'événements d'équitation et de skateboard.

"Knives Out 3" est prévu pour 2025

Il y a environ deux mois, un cliché du tournage de "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" a déjà laissé deviner le nouveau look de Craig. Dans le troisième opus de la série "Knives Out", il reviendra sur grand écran dans son rôle légendaire de détective privé Benoit Blanc avec un tout nouveau look.

Outre Craig, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" met en scène des acteurs comme Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis et Jeremy Renner. Comme pour les deux premiers films, Rian Johnson est responsable de la réalisation et de l'écriture.

D'autres détails sur "Knives Out 3" ne sont pas encore connus. Une sortie Netflix est attendue en 2025. Le premier film, "Knives Out: Murder Mystery", est sorti en 2019, et le deuxième film, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", est sorti en 2022.

