Faits marquants

Daniel Abt privé de sa première victoire en Formule E

Abt a enfreint le règlement technique

Felix Rosenqvist, deuxième, hérite de la première place

Après avoir remporté le drapeau à damier lors de l'ePrix de Hong Kong dimanche, le pilote allemand a été disqualifié à la suite d'une inspection de sa voiture après la course qui a révélé des infractions aux règlements techniques et sportifs de la discipline.

Un communiqué publié par la FIA, l' instance dirigeante du sport automobile, indique que "les vignettes de sécurité de la FIA (autocollants de sécurité) ont été retirées de la course : "Les autocollants de sécurité de la FIA (codes-barres) sur l'onduleur et les unités MGU ne correspondaient pas à ceux déclarés sur le passeport technique fourni par le concurrent Audi Sport ABT Schaeffler pour l'épreuve".

Audi Sport ABT Schaeffler a fait appel de cette décision.

Cette décision signifie que Felix Rosenqvist de Mahindra Racing, qui a terminé deuxième de la course, a été promu à la première place, tandis que le débutant en Formule E, Edoardo Mortara, prend la deuxième place pour l'équipe Venturi.

Mitch Evans, qui a terminé quatrième, monte sur la dernière marche du podium - sa première dans la discipline et la première pour Panasonic Jaguar Racing.

Abt était à la traîne de Mortara, leader de longue date de la course, avant que le pilote d'origine suisse ne fasse un tête-à-queue à deux tours de l'arrivée.

Cette erreur coûteuse lui a permis de se faire dépasser par Abt et Rosenqvist.

Le résultat révisé de la course signifie que Sam Bird est désormais en tête du championnat des pilotes avec 35 points.

Le pilote DS Virgin a remporté la première course de la saison samedi et a terminé cinquième dimanche.

Bird a deux points d'avance sur Jean-Eric Vergne, de Techeetah, et Rosenqvist est maintenant troisième au classement avec 29 points. Mortara est cinq points plus loin et Evans est maintenant cinquième à égalité avec Nick Heidfeld avec 15 points.

La disqualification d'Abt signifie également que le champion 2015/16 Sébastien Buemi, qui a initialement terminé 11e dans la course de dimanche, remonte à la 10e place et obtient son premier point de la saison.

Source: edition.cnn.com