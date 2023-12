Faits marquants de l'histoire

Daniel Abt fête sa première victoire en Formule E au Hong Kong ePrix

Daniel Abt mène le championnat de Formule E après sa victoire à Hong Kong

La recrue Edoardo Mortara monte sur le podium dès sa deuxième sortie

La prochaine manche aura lieu à Marrakech le 13 janvier

Pendant la majeure partie de sa carrière en Formule E, il a regardé son coéquipier Lucas di Grassi, de l'Audi Sport ABT Schaeffler, remporter les honneurs, mais au Hong Kong ePrix de dimanche, c'est Abt qui est monté sur la plus haute marche du podium.

Le pilote allemand semblait destiné à terminer deuxième de la deuxième course du week-end d'ouverture de la saison 2017/18 de Formule E, car Edoardo Mortara, le pilote débutant de Venturi Racing, a mené la danse pendant une grande partie de la course.

READ : Daniel Abt privé de la victoire à Hong Kong

Mais le désastre a frappé l'Italien à deux tours de la fin, lorsqu'il a fait un tête-à-queue qui a permis à Abt de prendre le drapeau à damier quelques instants plus tard.

Abt, qui fêtait son 25e anniversaire dimanche, était monté quatre fois sur le podium au cours des trois saisons précédentes, mais jamais sur la plus haute marche.

"Je suis vraiment ravi", a déclaré Abt. "Tout le monde a vraiment travaillé dur pour m'aider à avoir une voiture capable de gagner.

"Tout le mérite en revient à Edoardo, qui a montré à quel point il était bon aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est allé dans mon sens. C'est la récompense d'un travail acharné".

READ : Bird remporte la première course chaotique de la saison à Hong Kong

Mortara, qui a terminé troisième, a admis après coup qu'il avait peut-être été un peu trop gourmand vers la fin, alors qu'il cherchait à gagner un point supplémentaire pour avoir réalisé le tour le plus rapide de la course.

"Je suis déçu. Je me suis battu avec les freins à la fin, mais c'était ma faute", a déclaré Mortara à propos de sa sortie de route.

"Je voulais faire le tour le plus rapide, j'ai poussé et j'ai perdu l'arrière. Nous avions la possibilité de gagner la course... Nous essaierons de gagner la prochaine fois.

La course de dimanche a débuté sous la voiture de sécurité après que les feux de la grille soient tombés en panne, laissant le pole sitter Felix Rosenqvist avec ce qui aurait dû être une tâche plus facile pour protéger son avantage. Mais le Suédois a cédé la tête presque immédiatement, effectuant un tête-à-queue au virage 1, perdant 11 places et donnant la tête à Mortara.

Le pilote Mahindra Racing s'est bien rattrapé, parvenant à remonter dans le peloton et, après avoir dépassé Mortara au moment de son tête-à-queue, il s'est hissé à la deuxième place, derrière Abt.

"Je me suis battu avec mes freins tout le week-end - j'ai bloqué l'arrière et je suis parti en tête-à-queue", a déclaré Rosenqvist à propos de ses problèmes au début de la course.

"Je me sentais très bien dans la voiture. Je remercie énormément mon équipe. C'est prometteur pour la saison et c'était une bonne journée en fin de compte.

Di Grassi et Buemi à nouveau en difficulté

En dessous du podium, Mitch Evans a terminé quatrième pour égaler son meilleur résultat en Formule E, juste devant Jean-Eric Vergne et le vainqueur de la course de samedi, Sam Bird, qui a terminé sixième.

Alex Lynn, le nouveau coéquipier de Bird au sein de Virgin Racing, a réalisé un premier week-end prometteur. Le Britannique a gagné des points dans les deux courses, terminant huitième dans la course du samedi et 10e le dimanche.

Plus loin dans le peloton, Sébastien Buemi et le champion en titre di Grassi ont terminé respectivement 11e et 15e après avoir connu des difficultés lors des qualifications.

Visitez CNN.com/motorsport pour plus d'informations sur la Formule E.

Di Grassi reviendra certainement à la charge pour la course de Marrakech le mois prochain, mais pour l'instant, c'est son coéquipier Abt qui est sous les feux de la rampe.

Après avoir marqué 25 points le jour de son 25e anniversaire - en plus de sa cinquième place samedi - l'Allemand mène le championnat des pilotes de Formule E devant Bird après deux manches.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com