Les acteurs canadiens Eugene et Dan Levy, qui ont partagé l'affiche de la comédie primée aux Emmy "Schitt's Creek", ont été désignés comme présentateurs de la 76e cérémonie des Emmy Awards.

"Pour deux Canadiens qui ont remporté leurs Emmy dans une tente de quarantaine littérale, l'idée d'être invités à présenter cette année dans une salle de théâtre réelle était une incitation suffisante", ont déclaré Eugene et Dan Levy dans un communiqué. "Nous sommes ravis de pouvoir lever un verre à cette saison extraordinaire de télévision et nous avons hâte de passer la soirée avec vous tous le 15 septembre."

"Le sens de l'humour et l'aptitude incroyable d'Eugene et Dan à captiver le cœur des téléspectateurs feront de cette cérémonie des Emmy une soirée inoubliable célébrant les meilleurs et les plus brillants de cette année", a déclaré Craig Erwich, président du groupe Disney Television.

Le duo succédera aux présentateurs les plus récents, Anthony Anderson, Kenan Thompson et Cedric the Entertainment.

"We are thrilled to welcome two generations of comedy genius to the Emmy’s stage as hosts", a déclaré le président de l'Académie de la télévision, Cris Abrego. "Eugene et Dan Levy sont connus pour créer des moments mémorables et hilarants à l'écran, et ensemble, ils sont surpuissants. Je suis impatiente de voir ce que les fans d'Emmy pourront découvrir grâce à eux."

Les Emmy Awards auront lieu le 15 septembre sur ABC et seront diffusés le lendemain sur Hulu.

