- "Damn, utilisation d'armes à feu" - procès pour incident de tir à l'eau

Officiers spécialisés de l'unité de protection de l'enfance de Bavière (USK) s'amusaient par une journée de canicule en août 2023 devant le stade d'Augsbourg avant un match de Bundesliga. Ils se sont livrés à une bataille d'eau et ont même lancé une bombe à eau maison. Soudain, un coup de feu a retenti et une balle a frôlé un policier dans un bus de l'équipe.

L'incident est jugé par le tribunal régional d'Augsbourg. Le procès contre le policier responsable du coup de feu a commencé. Il affirme ne se souvenir de rien.

"Merde, déclenchement !"

Le défendeur de 28 ans se souvient seulement avoir vu l'un de ses collègues tenir un pistolet à eau et avoir pensé, "Merde, déclenchement !" Ensuite, il a entendu un bruit sourd et a vu son collègue le fixer, "aussi pâle qu'un fantôme", réalisant qu'il avait son arme à la main.

Il ne se souvient pas avoir tiré le coup de feu : "J'étais dans les vapes parce que je n'avais même pas remarqué que j'avais l'arme sur moi."

La bataille de ballons d'eau a dégénéré

Il se souvient de tout ce qui a précédé et suivi - seuls les courts moments où il a probablement tiré sont flous. Il et son collègue avaient été attaqués avec un pistolet à eau et voulaient se venger de leurs collègues avec un ballon d'eau fait maison à partir d'un gant en caoutchouc et de leur propre pistolet à eau. Il s'est approché de la voiture de ses collègues. "C'était juste une journée de bonne humeur," a dit le policier.

Cependant, la situation amusante est rapidement devenue sérieuse. Lorsque la porte de la voiture de police s'est ouverte, un coup de feu a été tiré qui a frôlé l'un des quatre policiers dans la voiture et a brisé une fenêtre, selon l'accusation.

Les policiers ont subi un traumatisme de choc, celui dont la tête a été manquée ayant également subi un traumatisme et un choc de coup de feu. Un policier a subi des blessures mineures causées par des éclats de verre. Même un bus de fans de Borussia Mönchengladbach derrière la voiture de police a été touché.

Le juge met en doute la version des faits du défendeur de 28 ans : "Soudain, deux secondes et demie sont perdues - pourquoi ?"

Le policier est accusé de coups et blessures graves avec intention et de dommages matériels. Le tribunal a programmé un total de quatre dates de procès. Le verdict pourrait être rendu jeudi (22 août) ou le 5 septembre.

