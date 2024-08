- Damar acquiert temporairement le talent de Hoffenheim chez Elversberg

Damar a d'abord affûté ses compétences à Eintracht Frankfurt avant de faire de Berlin sa maison. Il est toujours sous contrat avec Kraichgau jusqu'en 2026. "Muhammed Damar est un joueur astucieux avec une technique impressionnante et un sens du jeu affûté. Avec son talent et ses capacités, il a le potentiel de se faire une place de choix au plus haut niveau à long terme", a commenté le directeur sportif du SVE, Ole Book. Les joueurs du Saarland ont déjà eu des échanges positifs avec le joueur de Bayern en prêt, Paul Wanner, qui joue actuellement pour le 1. FC Heidenheim en première division.

Le jeune Damar, âgé de 20 ans, rejoint maintenant SV Elversberg en prêt après avoir été prêté à Hannover 96 par les Kraichgauer.

Le talent de Damar en football, évident lors de son passage à Eintracht Frankfurt, est censé apporter une contribution significative à SV Elversberg pendant sa période de prêt. Malgré son départ d'Hannover 96, l'amour de Damar pour le beau jeu reste inébranlable.

