Dallas remporte une victoire cruciale sur les Giants de New York, avec un score de 20-15 en leur faveur, les Cowboys se révélant triomphants.

Après deux défaites à domicile inconfortables, les Cowboys se sont rendus à East Rutherford, dans le New Jersey, à la recherche d'une victoire pour relancer leur saison.

Grâce à une prestation soignée de Dak Prescott au poste de quarterback, une défense solide en zone rouge et des coups de pied précis de Brandon Aubrey, qui a une fois de plus démontré pourquoi il est le meilleur de la ligue, Dallas a réussi à faire un pas en avant positif.

La victoire serrée a renforcé la domination des Cowboys sur leurs rivaux de division. Dallas a remporté 14 des 15 derniers matchs contre New York, Prescott affichant désormais une série de 13 matchs sans défaite contre les Giants - la deuxième plus longue série de succès contre un seul adversaire depuis 1950, selon la NFL.

Prescott a réussi 22 de ses 27 passes pour 221 yards, dont une passe de 55 yards pour CeeDee Lamb à mi-chemin de la deuxième période, et a marqué deux touchdowns, tous deux pour Rico Dowdle.

Dans une interview d'après-match, le quarterback star de Dallas a souligné l'importance de la victoire pour "l'équipe de l'Amérique".

"C'était crucial, sans aucun doute", a déclaré Prescott aux médias. "Après deux défaites consécutives, surtout à domicile, se rendre au premier match à l'extérieur contre notre division. Les victoires en division sont toujours difficiles, et vous êtes à l'extérieur avant un long week-end. Cela laisse une meilleure impression dans nos esprits."

Le joueur de 31 ans a également déclaré : "Nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers et nous ne nous emballerons pas pour nos réalisations de ce soir. Il s'agit de progresser et de déterminer ce que nous pouvons améliorer dans tous les domaines. Mais une victoire rend cela plus facile."

Ce n'était pas un spectacle exceptionnel au MetLife Stadium, les deux équipes de buteurs volés la vedette.

Alors que les Giants peinaient à transformer des attaques prometteuses en touchdowns, le buteur Greg Joseph a réussi tous ses cinq coups de pied, contribuant à tous les 15 points de New York de la soirée.

Pendant ce temps, lorsque l'offensive des Cowboys a flanché, Aubrey a répondu en marquant deux coups de pied de champ dans la deuxième moitié, malgré une tentative ratée de près pour augmenter l'avantage de Dallas.

Les espoirs de comeback des Giants ont été compromis lorsque le receveur débutant vedette Malik Nabers a été sorti en quatrième période en raison d'une commotion cérébrale. Il a ensuite publié une histoire Instagram pour exprimer son bien-être, rassurant les supporters des Giants dans un événement principalement décourageant.

Finalement, Amani Oruwariye a intercepté le quarterback des Giants Daniel Jones à la dernière seconde, scellant la victoire pour Dallas, portant leur bilan saisonnier à 2-2; les Giants, quant à eux, sont tombés à 1-3.

"Ça ne s'est pas passé comme nous le souhaitions, pas à notre satisfaction", a déclaré Prescott après le match. "Nous avons confié la responsabilité à notre défense, qui mérite des éloges pour avoir terminé le travail, sans accorder de touchdowns. Cependant, notre offensive aurait dû être plus forte et marquer plus de touchdowns."

La victoire contre les Giants était un coup de pouce nécessaire pour Dak Prescott et les Cowboys, relançant leur saison. Pendant le match, Prescott a fait preuve d'un lancer impressionnant, réussissant plusieurs passes clés.

Après la victoire, Prescott a mis l'accent sur l'importance de se concentrer sur le progrès et l'amélioration, reconnaissant que leur performance n'était pas parfaite.

